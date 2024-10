Người phụ nữ nhờ giữ hộ bé trai để đi vệ sinh rồi "biến mất"

Ngày 27/10, ông Vũ Hồng Lịch, Chủ tịch UBND phường 2, TP Tân An (Long An) cho biết tạm thời giao bé trai bị bỏ rơi tại Bến xe Long An cho chị L.T.K.T. (SN 1986, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) chăm sóc, nuôi dưỡng trong 7 ngày để các đơn vị chức năng tiến hành xác minh nhân thân cháu bé.

Chị T. đang chăm sóc bé trai bị mẹ bỏ rơi.

Trước đó sáng 25/10, chị T. ngồi trong quán nước ở cổng 1, Bến xe Long An thì một người phụ nữ khoảng 25 tuổi bế một bé trai khoảng vài tháng tuổi đến nhờ chị T. giữ hộ để đi vệ sinh. Tuy nhiên trông bé trai trên nhiều giờ liền nhưng không thấy người phụ nữ trên quay lại, chị T. bế bé trai đến Công an trình báo.

Chị T. cho hay, trước khi bỏ đi, ngoài bé trai, người phụ nữ trẻ trên còn để lại một giỏ đồ, bên trong có tả, sữa, quần áo và các vật dụng dành cho trẻ nhỏ. Bên trong giỏ này không có giấy tờ gì liên quan đến bé trai.

Phía Công an phường 2 đã báo cáo vụ việc với UBND phường và đưa bé trai bị bỏ rơi đi kiểm tra sức khỏe, tình trạng sức khỏe của bé trai tốt. Sau khi xem xét và được sự đồng ý của chị T., UBND đã ra quyết định tạm giao bé trai trên cho chị T. chăm sóc để tiến hành xác minh nhân thân của bé trai.

