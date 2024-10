Livestream bán 3 tấn đồ gỗ thủy tùng quý hiếm, 2 đối tượng ở Đắk Lắk bị khởi tố

Ngày 26/6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Ngô Trung Quang (SN 1996, ngụ phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.