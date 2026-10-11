Người dân phản ánh sợi 'lạ' trong tô bún bò ở Huế

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, sau phản ánh của người dân trên Hue-S về dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún bò B.M. (địa chỉ tại đường Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường tiến hành kiểm tra, ghi nhận vi phạm và lập biên bản theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra sau phản ánh. Ảnh: Chu Hưng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/10, người dân phản ánh phát hiện sợi "lạ" trong tô bún bò tại quán, đồng thời bày tỏ lo ngại về quy trình sơ chế, xử lý nguyên liệu.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện bất thường ở các nguyên liệu được kiểm tra, gồm bún, rau, chả thịt và một số nguyên liệu liên quan.

Tuy nhiên, ghi nhận hai vi phạm là thức ăn không được che đậy để ngăn bụi bẩn và người chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, ăn ngay. Đoàn lập biên bản đối với hai vi phạm này.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, các cơ sở kinh doanh ăn uống cần thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh trong quá trình chế biến và phục vụ, nhất là che đậy thức ăn và bảo đảm vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín.

Theo UBND phường Thuận Hóa, việc kiểm tra, xử lý sau phản ánh thể hiện trách nhiệm trong tiếp nhận thông tin, kiểm tra và chấn chỉnh vi phạm về an toàn thực phẩm.

Qua đó, các cơ sở kinh doanh cần chủ động khắc phục tồn tại, tuân thủ quy định và nâng cao trách nhiệm trong từng khâu chế biến, phục vụ, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.