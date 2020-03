Người cách ly vì Covid-19: “Các bác sĩ vất vả nhiều rồi…”

Cũng trong phiếu khảo sát trước khi trở về nhà sau 14 ngày cách ly nếu sức khỏe ổn định, mỗi người sẽ phải trả lời 6 câu hỏi về những kiến thức cơ bản cần có để trở thành một “tuyên truyền viên” trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Cụ thể, 6 câu hỏi như sau: Câu hỏi 1: Bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SAR-CoV-2 gây ra lây truyền qua đường nào? A. Đường hô hấp: Qua chất tiết đường hô hấp của người bệnh. B. Gián tiếp qua bàn tay với đồ vật bị nhiễm virus, sau đó đưa vào mắt, mũi, miệng. C. Virus bay lơ lửng trong không khí, vô tình hít phải sẽ mắc bệnh. D. Câu (A) và (B) đúng. Câu hỏi 2: Các triệu chứng của Covid-19: A. Triệu chứng xuất hiện sau 2 - 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh. B. Triệu chứng có thể là: Sốt, ho, khó thở,… C. Có thể diễn tiến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp và tử vong. D. Tất cả đều đúng. Câu hỏi 3: Khi ho, hắt hơi cần: A. Sử dụng khăn giấy che mũi, miệng, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. B. Nếu không có khăn giấy, sử dụng lòng bàn tay. C. Nếu không có khăn giấy, sử dụng khuỷu tay, tay áo. D. Câu (A) và (C) đúng. Câu hỏi 4: Nếu bị sốt, ho, bạn phải làm gì? A. Phải đeo khẩu trang y tế và đến khám tại cơ sở y tế gần nhất. B. Không cần phải kiêng đi du lịch, miễn không đến Trung Quốc và Hàn Quốc là được. C. Tới nơi đông người. D. Tiếp xúc gần với người khác. Câu hỏi 5: Khi nào cần đeo khẩu trang? A. Có dấu hiệu: Sốt, ho, khó thở,… B. Có tiếp xúc với người mắc bệnh về viêm đường hô hấp. C. Đến nơi công cộng, đông người. D. Tất cả đều đúng. Câu hỏi 6: Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách: A. Có thể sử dụng nhiều lần, bằng cách giặt dùng lại. B. Mặt sậm bên trong, mặt trắng bên ngoài. C. Gọng kim loại để dưới cằm vì để lên mũi bóp khít sẽ khó thở. D. Có thể kéo khẩu trang xuống cằm để ăn hay nói chuyện. E. Không chạm tay vào mặt ngoài của khẩu trang: Cầm dây đeo để tháo khẩu trang; rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn sau khi tháo khẩu trang.