Bệnh nhân phi công mắc Covid-19 số 91 đi quán bar trước khi phát bệnh?

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 11:54 AM (GMT+7)

Theo công bố của Bộ Y tế tối 20/3, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 91 của Việt Nam là một phi công của Vietnam Airlines có quốc tịch Anh, cư ngụ tại một chung cư ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Cách ly và hạn chế ra vào tại chung cư nơi bệnh nhân Covid-19 số 91 cư ngụ.

Ngày 8/2, bệnh nhân là hành khách từ London - Anh về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Sau đó, bệnh nhân nghỉ theo chế độ từ ngày 8 - 15/3, chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội.

Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM - Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP.HCM trong cùng ngày. Trong suốt quá trình thực hiện các chuyến bay, phi công đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo quy định.

Từ ngày 13/3 đến 18/3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Bước đầu, quán bar Buddha Bar&Grill tại Thảo Điền, quận 2 đã xác nhận phi công này có đến quán bar từ 9h30 tối 14/3 đến 3h15 sáng 15/3 và từ 2h30 - 4h30 chiều 17/3. Hiện, quán bar và khu vực Thảo Điền nơi bệnh nhân sinh hoạt đã được khử trùng.

Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều 18/3, tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM khám, nhập viện với tình trạng X-quang có tổn thương nhu mô phổi phải. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào khuya 18/3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với virus SARs-CoV-2 vào ngày 20/3. Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Q.2, TP.HCM cho biết, có 3 cán bộ công an (2 nam, 1 nữ) công tác tại Công an phường Thảo Điền đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ do tiếp xúc gần với bệnh nhân phi công số 91, khi bệnh nhân trên đi đăng ký tạm trú tại cơ quan này ngày 17/3.

Trong hôm qua (19/3), nhân viên y tế đã tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ trụ sở Công an phường Thảo Điền. Đồng thời, trụ sở này trở thành địa điểm cách ly tại chỗ cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thảo Điền.

Do trụ sở của Công an phường Thảo Điền bị cách ly nên trụ sở UBND phường Thảo Điền được sử dụng tạm thời để giải quyết các thủ tục của người dân.

Ngoài ra, nam phi công quốc tịch Anh cũng đến trụ sở Công an phường Bình An làm việc, nên quận 2 cũng đã khử khuẩn toàn bộ trụ sở; 4 người tiếp xúc xa được chuyển qua trụ sở Công an phường Thảo Điền cách ly.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xuất camera, tìm những người tiếp xúc gần với nam phi công người Anh, để đưa đi cách ly tập trung. Bước đầu cho thấy, đa phần nam phi công tiếp xúc người nước ngoài; một số người đã về nước; một số thì đang phục vụ cho hãng hàng không Vietnam Airlines. Phi công này cũng tiếp xúc với 2 người bạn, trong đó một người nói mình đang ở Úc; người còn lại đã được quận cô lập căn hộ và vận động đi cách ly tập trung.

Vietnam Airlines đang cùng cơ quan chức năng rà soát và khoanh vùng danh sách địa điểm, các nhân sự liên quan trong thời gian phi công nghỉ để có phương án xử lý kịp thời. Ngay khi nhận kết quả xét nghiệm, Vietnam Airlines đã khử trùng khu vực làm việc của đoàn bay tại miền Nam. Các máy bay nơi phi công này làm việc đã được khử trùng, vệ sinh toàn bộ buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.

Từ tháng 2, Vietnam Airlines đã triển khai đo thân nhiệt cho phi công, tiếp viên khi đến cơ quan và trước khi bay. Trong quá trình phục vụ chuyến bay, phi hành đoàn và nhân viên phục vụ mặt đất được trang bị đầy đủ thiết bị y tế gồm găng tay, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, khăn tẩm cồn...

Để tăng cường phòng dịch, tất cả chuyến bay đều được hãng khử trùng, vệ sinh ngay sau khi hạ cánh. Riêng với phi công, Vietnam Airlines triển khai nghiêm ngặt các biện pháp an toàn riêng như đảm bảo mọi hoạt động của phi công không tiếp xúc gần với người khác, phi công phải mặc đồ bảo hộ khi bay từ châu Âu về Việt Nam, có xe riêng để di chuyển ra máy bay. Quy trình phục vụ đồ ăn uống cho phi công phải giảm thiểu tiếp xúc.

