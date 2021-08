Người bố tiết lộ lý do một mình địu con nhỏ trước bụng chạy xe máy từ Đồng Nai về Hà Tĩnh

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 13:00 PM (GMT+7)

Khoảnh khắc người bố địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái được người qua đường chụp lại khiến người xem phải rơi nước mắt.

Sáng 3/8, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), ông bố bế con 2 tuổi đi xe máy từ Đồng Nai đã về đến Hà Tĩnh. Hiện cả gia đình anh Sơn đang thực hiện cách ly theo quy định.

Khoảnh khắc anh Sơn địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái khiến ai cũng xúc động

Theo lãnh đạo xã Kỳ Lạc, gia đình anh Sơn khá khó khăn. Thời gian vừa qua, cả nhà anh vào Nam làm phụ hồ, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phải chạy xe máy về quê.

"Do có 2 người con nên anh Sơn chạy một xe chở con trai 2 tuổi, chị vợ chạy xe chở theo một cháu nữa. May mắn, sau khi đi hơn 1.400km họ cũng đã về đến nhà an toàn, hai cháu nhỏ mạnh khỏe. Mọi ăn uống sinh hoạt bước đầu của gia đình, xã và các nhóm thiện nguyện sẽ hỗ trợ", vị lãnh đạo xã Kỳ Lạc nói.

Anh Nguyễn Văn Sơn cho biết, anh cùng vợ và 2 con nhỏ đã khởi hành đi từ Đồng Nai về Hà Tĩnh từ ngày 29/7. Do có 2 con nhỏ và đồ đạc nên mỗi người một xe máy, anh chở bé trai 2 tuổi còn vợ chở bé gái 8 tuổi.

Theo anh Sơn, sau khi xuất phát được một thời gian, 2 vợ chồng anh bị lạc nhau nên anh phải dừng lại chờ vợ và con gái. Quá trình chạy xe, đỡ con bị mỏi tay nên khi dừng nghỉ ở ven đường, anh đã mượn chiếc võng của một chị bán nước cho con nằm đỡ mỏi. Sau đó, hình ảnh của anh và con trai được chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh Sơn cho biết, bản thân anh rất bất ngờ khi câu chuyện của bố con anh được nhiều người quan tâm. Hoàn cảnh gia đình nhà anh khó khăn nên anh và vợ vào Đồng Nai làm thuê hơn 1 năm nay. Anh làm cơ khí, phụ hồ, vợ anh làm công nhân. Đợt dịch này, công ty cho nghỉ đã gần 2 tháng, cực chẳng đã anh mới phải ôm con về quê.

Anh Sơn dừng nghỉ ven đường mượn tạm chiếc võng của người dân để con nằm đỡ mỏi

“Khi đi trên đường, bé nhớ hơi mẹ nên khóc mãi không chịu đi, tôi phải dừng lại suốt để cho con có thời gian chơi với mẹ và chị. Vợ chồng tôi chỉ chạy được buổi tối, còn ngày tìm bóng râm cho cháu nghỉ ngơi, đợi đến chiều tối hoặc khi nào cháu ngủ, 2 vợ chồng mới đi tiếp được”, anh Sơn nói.

Anh Sơn chia sẻ, nghĩ phải bồng bế đứa con nhỏ vượt quãng đường dài hơn 1.400km, anh cũng khổ tâm nhưng không có sự lựa chọn. Khi nào cháu bé ngủ anh sẽ đỡ đầu con để bé không bị ngả ra phía trước.

“Vợ chồng tôi làm công nhân làm gì có tiền, thuê xe từ Đồng Nai về Hà Tĩnh cũng mất hơn chục triệu đồng, chúng tôi lấy đâu ra tiền mà thuê nên đành phải đi xe máy. Nghĩ thương con nhỏ nhưng chúng tôi ở lại cũng không thể bám trụ nổi”, anh Sơn nói.

Suốt quá trình chạy xe máy đường dài, dọc đường vợ chồng anh Sơn cũng được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Khi về đến Hà Tĩnh vào chiều qua, 2 vợ chồng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Về đến nhà an toàn, vợ chồng tôi mừng lắm. Đi đường dài nguy hiểm lại đèo con nhỏ nên tôi không dám đi nhanh. Nghĩ lại quãng đường đã đi tôi thấy sợ, tôi nghĩ sẽ không có lần thứ 2 địu con chạy xe máy như thế này nữa”, anh Sơn kể.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh anh Sơn một mình địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái, cố gắng bám đoàn để không bị bỏ lại phía sau. Khoảnh khắc "gà trống chăm con" của người cha ấy được người qua đường chụp lại. Những bức ảnh chụp vội ấy đã khiến người xem phải rơi nước mắt.

