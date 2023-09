Ngỡ ngàng với cảnh sắc phố phường Hà Nội vào Thu qua ô cửa tàu điện trên cao

Mùa thu Hà Nội nhẹ nhàng, lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nghệ sĩ. Ai yêu Hà Nội chắc đã không ít lần nghe những ca khúc "Mùa thu Hà Nội", "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Đâu phải bởi mùa thu"... Ảnh chụp hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội từ ô cửa tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Nhiều hành khách thích thú ghi lại cảnh đẹp qua ô cửa kính tàu điện.

Hồ Hoàng Cầu (hay còn gọi là hồ Đống Đa) là hồ duy nhất tàu điện trên cao chạy qua trên hành trình dài 13km từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông) tới ga Cát Linh (quận Đống Đa). Hồ Hoàng Cầu có tổng diện tích khoảng 13,5ha, tọa lạc giữa hai con phố Hoàng Cầu và phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa.

Những ngày đầu mùa Thu, mọi con đường, góc phố Thủ đô len lỏi tia nắng nhẹ, trong vắt. Trên hành trình từ trung tâm Hà Nội hướng đi Hà Đông, hành khách sẽ nhìn thấy bên phải trường đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Nằm ngay cạnh trường đại học Tự Nhiên là trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều tòa nhà của 2 trường có kiến trúc cổ, độc đáo.

Cả 2 trường đại học Tự Nhiên và trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đều có bề dày lịch sử với tiền thân là trường đại học Tổng hợp được thành lập từ năm 1956.

Dọc hai bên tàu điện trên cao có nhiều chung cư cũ được xây hàng chục năm.

Khu đô thị Royal City, một trong những khu đô thị cao cấp lớn nhất Hà Nội. Bên trong khu đô thị là trung tâm mua sắm, ẩm thực và vui chơi.

Tuyến đường sắt trên cao cắt qua nhiều nút giao lớn như tuyến đường Vành đai 3.

Từ tàu điện trên cao, hành khách có thể phóng tầm mắt nhìn thấy sông Nhuệ chảy qua quận Hà Đông.

Trên hành trình di chuyển từ Hà Đông vào trung tâm Hà Nội, hành khách đi tàu điện có thể nhìn thấy khuôn viên Học viện An ninh nhân dân - cơ sở đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1946 với tên gọi Trường Huấn luyện Công an.

Ngay cạnh Học viện An ninh nhâm dân là trường đại học Kiến Trúc Hà Nội

Bưu điện Hà Đông, một trong những địa chỉ nổi tiếng của tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Cách bưu điện chừng 1km là làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng ở Hà Đông.

Trụ sở cơ quan hành chính quận Đống Đa, Hà Nội được bao quanh bởi nhiều cây xanh.

