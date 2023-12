Nghệ An phát thông báo gửi công an các tỉnh, thành phố phối hợp tìm bé trai 2 tuổi mất tích

Nhiều người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé nhưng chưa có tung tích

Liên quan đến sự việc bé trai 2 tuổi mất tích trước cổng nhà, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã có thông báo truy tìm người mất tích gửi đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Công an các tỉnh TP trực thuộc Trung ương, Phòng PC01, PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) và công an các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, ở phường Xuân Quỳnh) về việc con trai là cháu Đ.P.A. (2 tuổi) bị mất tích bí ẩn. Theo gia đình, từ 14h đến 16h30 ngày 29/11, cháu A. chơi trước cổng nhà bị mất tích, không tìm thấy, đến nay không rõ lý do. Gia đình, người dân, cơ quan công an, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện.

Theo Công an thị xã Hoàng Mai, cháu A cao khoảng 97cm, nặng khoảng 11kg, tóc cắt ngắn, da trắng. Trước khi mất tích, cháu mặc áo len màu xám tro dài tay, có in hình người nhện ở ngực áo bên trái, mặc quần dài màu xám, không đi dép.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thông báo đến công an các đơn vị, địa phương biết để hỗ trợ phối hợp truy tìm. Khi có thông tin đề nghị thông báo đến Công an thị xã Hoàng Mai theo số điện thoại 02383.666.113.

