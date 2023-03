Ngày Quốc tế Phụ nữ trên con phố đặc biệt mang tên 8-3

Ngay giữa thành phố nhộn nhịp Hà Nội, có một con phố nhỏ nằm nép mình bên bờ tây sông Kim Ngưu, thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) mang tên 8-3.

Vào năm 2010, nhân dịp “1000 năm Thăng Long” UBND TP. Hà Nội quyết định đặt cái tên rất ý nghĩa cho con phố để kỉ niệm một thời "vàng son" của Nhà máy Dệt 8-3, là món quà để dành tặng cho một nửa của thế giới.

Phố 8-3 cũng là cách để ghi nhớ lại, để tri ân một thế hệ phụ nữ Hà Nội 3 đảm đang: đảm đang sản xuất, đảm đang gia đình, đảm đang phục vụ.

Mang một cái tên đặc biệt, nhưng phố nhỏ lại ít người biết tới.

Phố 8-3 dài khoảng 500m từ bờ tây sông Kim Ngưu đến phố Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng).

Con phố cổ kính, thanh bình với nhiều nét cũ xưa được người dân sống tại đây gìn giữ khá lâu.

Con phố với cái tên đặc biệt này lại là một dấu ấn đẹp đẽ của những người từng là công nhân Nhà máy Dệt 8/3.

Những người phụ nữ dệt vải năm nào, giờ đã già. Họ sống trong khu tập thể trên con phố nhỏ ấy, đôi khi vẫn kể nhau nghe câu chuyện hôm qua của nơi đây.

Phố nhỏ trong cuộc sống đời thường, nép mình yên ả bên cạnh sự sôi động, náo nhiệt của một Hà Nội ngày càng phát triển.

Đi một vòng xung quanh con phố 8-3, chúng ta thấy được một điểm chung đó là không có quán hàng to to, lộng lẫy, mà chỉ là những gánh hàng rong be bé, bên cạnh những cửa hàng nhỏ.

Đã gần nửa thế kỉ đã trôi qua nhưng con phố 8-3 vẫn giữ nguyên không khí tất bật lao động ngày nào.

Những con ngõ nhỏ ở đây bình yên đến lạ, nó chứa đầy ắp kỉ niệm của những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Góc phố xưa cũ và cái bảng tin quen thuộc có từ lâu lắm rồi.

Sơ đồ khu đân cư phố 8-3.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/ngay-quoc-te-phu-nu-tren-con-pho-dac-biet-mang-ten-8-3-166384.html