Ngày Lễ Quốc tang, cả hai miền trời nắng, có mưa gián đoạn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07h -15h ngày 24/7 có nơi trên 40mm như: Nậm Ty (Sơn La) 125.4mm, Thạch Kiệt (Phú Thọ) 46.4mm, Mường Luân (Điện Biên) 41.4mm,…

Cảnh báo, chiều tối và đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần.

Cả hai miền đều có mưa dông gián đoạn trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều tối và đêm 24/7, ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tối nay Hà Nội tái diễn mưa dông Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu hình thành ngay trên khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn của Hà Nội. Vùng mây đối lưu này có xu hướng mở rộng thêm. Cảnh báo, trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới khu vực các quận/huyện nói trên sẽ có mưa rào và có thể có dông, sau đó vùng mây sẽ mở rộng lan sang các quận thuộc nội thành của Hà Nộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về cập nhật thông tin mới nhất thời tiết trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25-26/7), cơ quan khí tượng cho biết khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời nắng gián đoạn. TPHCM trời nắng, gián đoạn có mưa rào và dông.

Chi tiết diễn biến thời tiết Hà Nội trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

Diễn biến thời tiết TPHCM trong những ngày diễn ra Lễ Quốc tang.

