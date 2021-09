Ngày đầu đến trường, một học sinh tử vong do va chạm với xe buýt

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 12:37 PM (GMT+7)

Đang trên đường đến trường, hai học sinh ở Ninh Bình đã xảy ra va chạm với xe buýt đi ngược chiều khiến 1 em học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình), vào 6h30 phút ngày 6/9, anh T.X.L. (SN 1972, ở Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển xe buýt mang BKS 35B - 00.341 theo hướng Cầu Đế - ngã ba Gián khi đi đến km9 +200 thuộc địa phận thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 35A -1.775 do Đ.N.H. (SN 2006) điều khiển theo chiều ngược lại, phía sau chở Đ.T.N. (SN 2006), cả 2 đều ở thôn Phù Long, xã Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình.

Vụ tai nạn khiến H. và N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn. Tuy nhiên, do vết thương nặng, H. đã tử vong.

H. và N. đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn. Khi gặp nạn, hai em đang đèo nhau đến trường trong ngày đầu năm học mới.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/ngay-dau-den-truong-mot-hoc-sinh-tu-vong-do-va-cham-voi-xe-buyt-50202169123835...Nguồn: http://danviet.vn/ngay-dau-den-truong-mot-hoc-sinh-tu-vong-do-va-cham-voi-xe-buyt-5020216912383598.htm