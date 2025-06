Tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong lĩnh án

Ngày 19/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Hảo tại phiên tòa. ẢNH: L. Hồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/1, Hảo điều khiển ô tô tải lên huyện Kỳ Sơn để thu mua lá dong về bán. Khoảng 17h cùng ngày, khi dừng xe tại dốc tỉnh lộ 443D (thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn), Hảo không thực hiện thao tác vào số an toàn mà để xe trôi tự do trong chế độ số mo, thả phanh tay khiến xe lao nhanh xuống dốc.

Chiếc xe mất kiểm soát đã đâm thẳng vào nhà anh Và Bá Do (SN 1996) nằm bên trái đường. Thời điểm đó, trong nhà có mẹ anh Do, chị dâu cùng ba cháu nhỏ từ 3 đến 8 tuổi đều là con của anh trai và em trai anh Do.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả 6 người trong nhà tử vong, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế Vũ Văn Hảo đến cơ quan công an đầu thú và phối hợp điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hảo khai, khi nhận thấy xe lao nhanh, anh đã cố gắng đạp phanh và vào số nhưng vô hiệu. Trong hoảng loạn, bị cáo định đánh lái vào vách núi để tránh thảm kịch, song bất thành.

Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 1,5 tỷ đồng cho các bị hại. Anh Và Bá Do - đại diện hợp pháp của các nạn nhân chia sẻ đây là mất mát không gì có thể bù đắp, nhưng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của Vũ Văn Hảo là nghiêm trọng, song xét bị cáo đã đầu thú, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, nên tuyên phạt 8 năm tù giam. Về phần dân sự, do hai bên đã tự thỏa thuận nên tòa không xem xét thêm.