Ngày 9/9, thêm 12.399 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 18:47 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên cả nước, tính đến tối nay.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:43 09/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +12.399 571.745 14.435 345 1 TP.HCM +5.549 278.703 11.278 203 2 Bình Dương +4.531 146.296 1.250 40 3 Đồng Nai +880 32.059 327 64 4 Long An +412 27.216 329 8 5 Tây Ninh +161 6.083 108 1 6 Kiên Giang +135 2.766 20 5 7 Tiền Giang +115 11.274 314 5 8 Khánh Hòa +77 7.139 88 2 9 Đắk Lắk +61 1.356 7 0 10 Cần Thơ +53 4.594 81 1 11 Quảng Bình +50 1.045 0 0 12 Bình Thuận +44 2.754 31 4 13 Đồng Tháp +41 7.691 176 6 14 Hà Nội +35 3.928 52 0 15 Đà Nẵng +35 4.750 51 3 16 Bình Định +29 834 10 0 17 An Giang +28 2.457 7 0 18 Bình Phước +20 795 6 0 19 Đắk Nông +19 403 0 0 20 Bà Rịa - Vũng Tàu +16 3.796 35 0 21 Phú Yên +15 2.841 32 0 22 Thanh Hóa +15 370 1 0 23 Bạc Liêu +12 219 0 0 24 Bến Tre +12 1.812 65 0 25 Quảng Nam +10 507 5 1 26 Sóc Trăng +9 980 24 0 27 Nghệ An +8 1.752 5 0 28 Gia Lai +7 525 0 0 29 Quảng Ngãi +6 863 0 0 30 Cà Mau +4 198 2 0 31 Hưng Yên +4 283 1 0 32 Bắc Ninh +2 1.888 14 0 33 Ninh Thuận +1 742 7 0 34 Bắc Giang +1 5.823 14 0 35 Trà Vinh +1 1.408 14 0 36 Quảng Trị +1 138 1 0 37 Hà Giang 0 28 0 0 38 Điện Biên 0 61 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Thái Nguyên 0 15 0 0 41 Hải Phòng 0 27 0 0 42 Phú Thọ 0 22 0 0 43 Lai Châu 0 1 0 0 44 Quảng Ninh 0 8 0 0 45 Yên Bái 0 3 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Hải Dương 0 167 1 0 48 Tuyên Quang 0 2 0 0 49 Hòa Bình 0 16 0 0 50 Ninh Bình 0 79 0 0 51 Sơn La 0 232 0 0 52 Thái Bình 0 76 0 0 53 Thừa Thiên Huế 0 734 11 0 54 Vĩnh Long 0 2.114 57 1 55 Hà Tĩnh 0 445 4 1 56 Lạng Sơn 0 212 1 0 57 Hậu Giang 0 460 2 0 58 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 59 Lào Cai 0 102 0 0 60 Kon Tum 0 27 0 0 61 Lâm Đồng 0 259 0 0 62 Hà Nam 0 77 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 09/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 24.913.888 Số mũi tiêm hôm qua 796.754

Tính từ 17h ngày 8/9 đến 17h ngày 9/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước.

Chi tiết 12.399 ca ghi nhận trong nước: TP. Hồ Chí Minh (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15), Bến Tre (12), Bạc Liêu (12), Quảng Nam (10), Sóc Trăng (9), Nghệ An (8 ), Gia Lai (7), Quảng Ngãi (6), Hưng Yên (4), Cà Mau (4), Bắc Ninh (2), Trà Vinh (1), Quảng Trị (1), Ninh Thuận (1), Bắc Giang (1). Trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.750.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (278.703), Bình Dương (146.296), Đồng Nai (32.059), Long An (27.216), Tiền Giang (11.274).

Trong ngày, có 12.523 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 338.170 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 4.101; Số ca thở ô xy dòng cao HFNC là 1.192; Số ca thở máy không xâm lấn là 173; Số ca thở máy xâm lấn là 916 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 35 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 272 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (203), Bình Dương (40), Long An (8 ca), Đồng Tháp (6), Tiền Giang (5), Cần Thơ (1), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (trong 02 ngày 08-09/9 là 3 ca), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).

Bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại:

+ Tỉnh Đồng Nai: 64

+ Tỉnh Kiên Giang: 5

+ Tỉnh Bình Thuận: 4

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 310 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

TP. Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

