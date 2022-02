Ngày 8/2 ghi nhận 21.901 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 7/2 đến 16h ngày 8/2.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:24 08/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +21.901 2.373.577 38.406 94 1 Hà Nội +2.903 154.101 584 19 2 TP.HCM +116 514.649 20.235 0 3 Nghệ An +1.717 18.995 44 0 4 Hải Dương +1.245 15.796 24 1 5 Thanh Hóa +998 24.839 23 0 6 Hòa Bình +944 11.861 30 0 7 Bắc Ninh +897 41.829 80 1 8 Vĩnh Phúc +891 14.475 10 2 9 Nam Định +886 15.208 18 0 10 Đà Nẵng +854 39.105 137 3 11 Hải Phòng +830 34.329 75 5 12 Phú Thọ +769 12.616 11 0 13 Thái Nguyên +649 10.251 7 0 14 Bình Định +571 35.399 155 8 15 Bắc Giang +498 17.444 22 0 16 Thái Bình +398 9.756 5 1 17 Quảng Nam +364 19.166 25 1 18 Lâm Đồng +352 18.009 67 1 19 Quảng Ninh +336 13.797 9 0 20 Ninh Bình +332 5.580 24 2 21 Đắk Lắk +313 16.922 80 1 22 Hà Tĩnh +299 3.309 6 0 23 Tuyên Quang +265 4.301 2 0 24 Thừa Thiên Huế +252 22.675 160 7 25 Quảng Bình +242 7.519 9 0 26 Hưng Yên +240 20.016 2 0 27 Cà Mau +227 56.589 287 0 28 Quảng Trị +225 5.540 8 0 29 Gia Lai +220 10.889 33 0 30 Kon Tum +207 3.316 0 0 31 Hà Nam +189 7.021 4 0 32 Khánh Hòa +183 62.078 298 2 33 Lào Cai +183 4.360 9 1 34 Bình Phước +181 47.413 173 5 35 Quảng Ngãi +177 15.323 53 5 36 Sơn La +175 5.064 0 0 37 Lạng Sơn +166 4.952 17 0 38 Bà Rịa - Vũng Tàu +161 31.818 437 1 39 Yên Bái +158 3.524 5 0 40 Đắk Nông +146 8.850 26 0 41 Phú Yên +137 10.591 57 0 42 Hà Giang +107 12.786 31 0 43 Cao Bằng +105 2.180 4 0 44 Lai Châu +99 1.323 0 0 45 Vĩnh Long +88 53.713 744 0 46 Bình Thuận +72 29.767 398 3 47 Bến Tre +70 42.187 405 4 48 Tây Ninh +67 88.369 831 0 49 Kiên Giang +59 33.537 812 1 50 Trà Vinh +57 38.108 230 0 51 Bạc Liêu +52 35.533 372 1 52 Bắc Kạn +39 1.393 4 0 53 Đồng Tháp +34 47.466 977 4 54 Sóc Trăng +30 32.506 573 1 55 Cần Thơ +28 44.541 887 3 56 Điện Biên +21 3.138 1 0 57 Bình Dương +19 292.833 3.392 0 58 Tiền Giang +17 35.003 1.235 0 59 An Giang +9 35.246 1.310 1 60 Hậu Giang +9 16.046 193 2 61 Long An +9 41.738 981 0 62 Ninh Thuận +9 6.977 55 0 63 Đồng Nai +5 99.912 1.720 8 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 183.196.831 Số mũi tiêm hôm qua 770.377

Tính từ 16h ngày 07/02 đến 16h ngày 08/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 14.982 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.903), Nghệ An (1.717), Hải Dương (1.245), Thanh Hóa (998), Hòa Bình (944), Bắc Ninh (897), Vĩnh Phúc (891), Nam Định (886), Đà Nẵng (854), Hải Phòng (830), Phú Thọ (769), Thái Nguyên (649), Bình Định (571), Bắc Giang (498), Thái Bình (398), Quảng Nam (364), Lâm Đồng (352), Quảng Ninh (336), Ninh Bình (332), Đắk Lắk (313), Hà Tĩnh (299), Tuyên Quang (265), Thừa Thiên Huế (252), Quảng Bình (242), Hưng Yên (240), Cà Mau (227), Quảng Trị (225), Gia Lai (220), Kon Tum (207), Hà Nam (189), Khánh Hòa (183), Lào Cai (183), Bình Phước (181), Quảng Ngãi (177), Sơn La (175), Lạng Sơn (166), Bà Rịa - Vũng Tàu (161), Yên Bái (158), Đắk Nông (146), Phú Yên (137), TP. Hồ Chí Minh (116), Hà Giang (107), Cao Bằng (105), Lai Châu (99), Vĩnh Long (88), Bình Thuận (72), Bến Tre (70), Tây Ninh (67), Kiên Giang (59), Trà Vinh (57), Bạc Liêu (52), Bắc Kạn (39), Đồng Tháp (34), Sóc Trăng (30), Cần Thơ (28), Điện Biên (21), Bình Dương (19), Tiền Giang (17), Ninh Thuận (9), Long An (9), An Giang (9), Hậu Giang (9), Đồng Nai (5).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Điện Biên (-220), Quảng Nam (-97), Hà Nội (-85).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+470), Hải Dương (+400), Bắc Ninh (+387).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 13.408 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.380.695 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.111 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.373.577 ca, trong đó có 2.123.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.649), Bình Dương (293.000), Hà Nội (153.899), Đồng Nai (99.965), Tây Ninh (88.606).

* Tiếp tục cập nhật

