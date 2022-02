Ngày 7/2: Thêm 16.809 ca mắc COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 6/2 đến 16h ngày 7/2.

công bố hôm nay TỔNG +16.811 2.351.678 38.331 100 1 Hà Nội +2.988 151.198 584 19 2 TP.HCM +76 514.533 20.235 2 3 Nghệ An +1.247 17.278 44 1 4 Đà Nẵng +935 38.251 134 4 5 Hải Dương +845 14.551 23 0 6 Thanh Hóa +789 23.841 23 1 7 Vĩnh Phúc +725 13.584 8 0 8 Phú Thọ +662 11.847 11 0 9 Hải Phòng +633 33.499 70 4 10 Nam Định +598 14.324 18 0 11 Hòa Bình +585 10.917 30 0 12 Bắc Ninh +510 40.932 79 0 13 Quảng Nam +461 18.802 24 0 14 Thái Nguyên +396 9.602 7 1 15 Thái Bình +387 9.358 4 0 16 Bình Định +313 34.828 147 3 17 Ninh Bình +293 5.248 22 0 18 Bắc Giang +289 16.946 22 4 19 Điện Biên +241 3.117 1 0 20 Lâm Đồng +233 17.657 66 3 21 Bình Phước +230 47.232 168 0 22 Quảng Bình +217 7.277 9 0 23 Gia Lai +215 10.669 33 0 24 Hưng Yên +208 19.776 2 0 25 Thừa Thiên Huế +199 22.423 153 8 26 Quảng Ninh +196 13.461 9 0 27 Lạng Sơn +179 4.786 17 1 28 Hà Nam +168 6.832 4 0 29 Cà Mau +146 56.362 287 0 30 Quảng Trị +135 5.315 8 0 31 Quảng Ngãi +134 15.146 48 1 32 Lào Cai +128 4.177 8 3 33 Sơn La +125 4.889 0 0 34 Yên Bái +115 3.366 5 0 35 Khánh Hòa +110 61.895 296 0 36 Hà Giang +105 12.679 31 0 37 Hà Tĩnh +104 3.010 6 0 38 Bà Rịa - Vũng Tàu +95 31.657 436 9 39 Đắk Nông +91 8.704 26 0 40 Cao Bằng +68 2.075 4 0 41 Tuyên Quang +64 4.036 2 0 42 Bình Thuận +62 29.695 395 3 43 Bắc Kạn +58 1.354 4 0 44 Kiên Giang +48 33.478 811 5 45 Bạc Liêu +48 35.481 371 3 46 Kon Tum +45 3.109 0 0 47 Bến Tre +43 42.117 401 2 48 Vĩnh Long +42 53.625 744 4 49 Phú Yên +38 10.454 57 0 50 Lai Châu +30 1.224 0 0 51 Trà Vinh +30 38.051 230 4 52 An Giang +29 35.237 1.309 1 53 Đồng Tháp +24 47.432 973 1 54 Tây Ninh +19 88.302 831 2 55 Bình Dương +14 292.814 3.392 2 56 Cần Thơ +10 44.513 884 3 57 Hậu Giang +8 16.037 191 1 58 Đồng Nai +8 99.907 1.712 2 59 Ninh Thuận +6 6.968 55 0 60 Tiền Giang +6 34.986 1.235 0 61 Long An +5 41.729 981 1 62 Sóc Trăng 0 32.476 572 1 63 Đắk Lắk 0 16.609 79 1 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 182.426.454 Số mũi tiêm hôm qua 246.154

Tính từ 16h ngày 06/02 đến 16h ngày 07/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.815 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 16.809 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.704 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 11.147 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.988), Nghệ An (1.247), Đà Nẵng (935), Hải Dương (845), Thanh Hóa (789), Vĩnh Phúc (725), Phú Thọ (662), Hải Phòng (633), Nam Định (596), Hòa Bình (585), Bắc Ninh (510), Quảng Nam (461), Thái Nguyên (396), Thái Bình (387), Bình Định (313), Ninh Bình (293), Bắc Giang (289), Điện Biên (241), Lâm Đồng (233), Bình Phước (230), Quảng Bình (217), Gia Lai (215), Hưng Yên (208), Thừa Thiên Huế (199), Quảng Ninh (196), Lạng Sơn (179), Hà Nam (168), Cà Mau (146), Quảng Trị (135), Quảng Ngãi (134), Lào Cai (128), Sơn La (125), Yên Bái (115), Khánh Hòa (110), Hà Giang (105), Hà Tĩnh (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Đắk Nông (91), TP. Hồ Chí Minh (76), Cao Bằng (68), Tuyên Quang (64), Bình Thuận (62), Bắc Kạn (58), Bạc Liêu (48), Kiên Giang (48), Kon Tum (45), Bến Tre (43), Vĩnh Long (42), Phú Yên (38), Trà Vinh (30), Lai Châu (30), An Giang (29), Đồng Tháp (24), Tây Ninh (19), Bình Dương (14), Cần Thơ (10), Đồng Nai (8 ), Hậu Giang (8 ), Tiền Giang (6), Ninh Thuận (6), Long An (5).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Nam (-392), Bắc Giang (-157), Bình Định (-112).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+572), Thanh Hóa (+489), Hải Dương (+279).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 11.853 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.358.786 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.889 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.351.676 ca, trong đó có 2.119.563 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.533), Bình Dương (292.981), Hà Nội (150.996), Đồng Nai (99.960), Tây Ninh (88.539).

* Tiếp tục cập nhật

