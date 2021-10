Ngày 4/10, thêm 5.382 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 18:14 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 5.382 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:50 04/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +5.382 809.375 19.810 130 1 TP.HCM +2.490 400.003 15.110 93 2 Bình Dương +1.210 216.853 2.084 20 3 Đồng Nai +701 51.364 499 5 4 An Giang +222 5.547 72 3 5 Sóc Trăng +118 1.292 25 0 6 Long An +90 32.784 432 5 7 Kiên Giang +69 5.856 63 0 8 Khánh Hòa +53 7.960 99 0 9 Tiền Giang +52 14.172 374 1 10 Bình Thuận +48 3.449 63 0 11 Hà Nam +36 550 0 0 12 Cà Mau +36 428 7 1 13 Đồng Tháp +33 8.329 257 0 14 Cần Thơ +27 5.764 106 0 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +25 4.190 48 0 16 Tây Ninh +20 7.814 132 0 17 Quảng Bình +18 1.707 5 0 18 Quảng Ngãi +17 1.225 4 0 19 Bình Định +14 1.312 12 0 20 Bến Tre +12 1.915 70 0 21 Ninh Thuận +12 1.018 8 0 22 Nghệ An +10 1.866 16 0 23 Trà Vinh +10 1.482 17 0 24 Bạc Liêu +9 434 3 0 25 Quảng Trị +9 269 1 0 26 Hà Nội +8 4.247 56 0 27 Đắk Nông +8 725 1 0 28 Vĩnh Long +7 2.204 59 1 29 Phú Yên +5 3.057 34 0 30 Nam Định +3 60 1 0 31 Phú Thọ +2 47 0 0 32 Thanh Hóa +2 448 4 0 33 Bắc Ninh +2 1.896 14 0 34 Hải Dương +1 171 1 0 35 Gia Lai +1 571 3 0 36 Bắc Giang +1 5.837 14 0 37 Đà Nẵng +1 4.921 73 1 38 Hà Giang 0 28 0 0 39 Điện Biên 0 61 0 0 40 Hải Phòng 0 27 0 0 41 Thái Nguyên 0 15 0 0 42 Vĩnh Phúc 0 234 3 0 43 Lai Châu 0 1 0 0 44 Quảng Ninh 0 15 0 0 45 Yên Bái 0 3 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Lào Cai 0 104 0 0 48 Tuyên Quang 0 2 0 0 49 Hòa Bình 0 16 0 0 50 Thái Bình 0 76 0 0 51 Bình Phước 0 1.399 8 0 52 Quảng Nam 0 620 5 0 53 Hậu Giang 0 556 2 0 54 Thừa Thiên Huế 0 824 11 0 55 Đắk Lắk 0 2.001 7 0 56 Lâm Đồng 0 290 0 0 57 Hà Tĩnh 0 454 5 0 58 Kon Tum 0 37 0 0 59 Lạng Sơn 0 212 1 0 60 Hưng Yên 0 296 1 0 61 Sơn La 0 252 0 0 62 Ninh Bình 0 80 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 04/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 46.398.767 Số mũi tiêm hôm qua 1.200.550

Tính từ 17h ngày 3/10 đến 17h ngày 4/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 2.690 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (2.490), Bình Dương (1.210), Đồng Nai (701), An Giang (222), Sóc Trăng (118), Long An (90), Kiên Giang (69), Khánh Hòa (53), Tiền Giang (52), Bình Thuận (48), Cà Mau (36), Hà Nam (36), Đồng Tháp (33), Cần Thơ (27), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Tây Ninh (20), Quảng Bình (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Bến Tre (12), Trà Vinh (10), Nghệ An (10), Quảng Trị (9), Bạc Liêu (9), Hà Nội (8), Đắk Nông (8), Vĩnh Long (7), Phú Yên (5), Nam Định (3), Thanh Hóa (2), Bắc Ninh (2), Phú Thọ (2), Bắc Giang (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Gia Lai (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (-123), Bình Dương (-73), Tây Ninh (-34).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (118), An Giang (75), Tiền Giang (39).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 6.835 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 813.961 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.269 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (400.003), Bình Dương (216.853), Đồng Nai (51.364), Long An (32.857), Tiền Giang (14.172).

Về điều trị, hôm nay có 27.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 721.480 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.144 ca, trong đó số ca thở ô xy qua mặt nạ là 4.061; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 1.042 ca; Thở máy không xâm lấn là 163 ca; Thở máy xâm lấn là 854 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 24 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (93), Bình Dương (20), Long An (5), Đồng Nai (5), An Giang (3), Cà Mau (1), Vĩnh Long (1), Đà Nẵng (1), Tiền Giang (1).

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 149 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động xét nghiệm sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

TP. Hà Nội: Đến nay, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức có 41 ca mắc, trong đó: TP. Hà Nội (33), Nam Định (4), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1). Có 18 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 17 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và 1 trường hợp khác lây nhiễm liên quan.

Trong thời gian qua, cơ quan y tế TP. Hà Nội đã lấy 16.850 mẫu xét nghiệm, trong đó 15.478 mẫu có kết quả (33 mẫu dương tính), còn lại đang chờ kết quả.

Để giải tỏa và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức dự kiến phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện ĐK Đức Giang.

