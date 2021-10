27.000 công dân về quê, An Giang tính phương án cách ly tại nhà

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 14:53 PM (GMT+7)

Đã có 27.000 công dân về quê tự phát về địa phương, An Giang đã hết chỗ cách ly tập trung nên chuẩn bị phương án cho cách ly tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Trưa 4-10, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp đã thống nhất phương án triển khai các công việc tiếp nhận, cách ly các công dân về quê tự phát.

“Đến sáng nay lượng công dân về tỉnh đã 27.000 người. Tỉnh đã trưng dụng các cơ sở giáo dục để làm điểm cách ly tập trung nhưng hiện cũng đã hết chỗ. Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai sàng lọc đối tượng để thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của Công văn 8318 của Bộ Y tế. Tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh khuyến nghị bà con nên ở lại các địa phương để hỗ trợ tiêm vaccine, nếu bà con thật sự có nhu cầu, lỡ về đến thì tỉnh cũng tiếp nhận chu đáo trên tinh thần tương thân tương ái”, ông Phước thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: HH

Trước tình hình công dân ngoài tỉnh trở về địa phương dồn dập, vượt quá quy mô, khả năng cách ly, điều trị của tỉnh, vào tối 3-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dich COVID-19 tỉnh với các địa phương trên địa bàn, tại cuộc họp khẩn về tình hình người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương.

Để an dân và đảm bảo an ninh trật tự địa phương, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh thống nhất quan điểm tổ chức tiếp nhận các công dân An Giang ngoài tỉnh tự phát về đến cửa ngõ của địa phương. Thành lập Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang ngoài tỉnh về địa phương. Các địa phương đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương có trật tự, an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hàng ngàn công dân tỉnh An Giang về quê ngày 3-10. Ảnh: HD

Đồng thời, ông Bình yêu cầu Trưởng BCĐ các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và qua thân nhân của người lao động, khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống, được tạo điều kiện tiêm vaccine đủ 2 liều, không di chuyển tự phát về địa phương. Trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

Các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ công tác tiền phương và tổ công tác hậu phương. Hai tổ công tác này phối hợp với Ban Tổ chức chủ động có kế hoạch tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về địa phương, các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu, rộng rãi, thông thoáng, sàng lọc, xét nghiệm, phân loại theo nguy cơ, tiến hành tổ chức cách ly phù hợp, theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, sau khi phân loại, sàng lọc, Trưởng BCĐ cấp huyện, phối hợp với Sở Y tế quyết định hình thức cách ly phù hợp.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/27000-cong-dan-ve-que-an-giang-tinh-phuong-an-cach-ly-tai-nha-1019512.htm...Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/27000-cong-dan-ve-que-an-giang-tinh-phuong-an-cach-ly-tai-nha-1019512.html