Ngày 26/9, thêm 10.011 ca mắc COVID-19 trong nước

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 18:20 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 10.011 ca nhiễm COVID-19 trong nước (tăng 329 ca so với ngày trước đó (25/9) tại 35 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:08 26/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +10.011 752.185 18.549 184 1 TP.HCM +5.121 371.660 14.247 131 2 Bình Dương +3.332 200.196 1.863 26 3 Đồng Nai +746 45.667 461 9 4 Long An +171 31.789 396 4 5 Kiên Giang +99 5.250 49 2 6 An Giang +81 4.325 47 4 7 Tiền Giang +63 13.787 357 2 8 Cần Thơ +52 5.460 95 0 9 Đắk Lắk +49 1.832 7 0 10 Hà Nam +49 256 0 0 11 Khánh Hòa +38 7.683 98 0 12 Tây Ninh +37 7.473 125 2 13 Bình Phước +27 1.342 7 0 14 Quảng Bình +24 1.574 2 0 15 Gia Lai +17 555 2 0 16 Bình Định +14 1.228 12 0 17 Ninh Thuận +12 909 8 0 18 Đồng Tháp +10 8.211 250 0 19 Bình Thuận +9 3.073 60 0 20 Đà Nẵng +8 4.910 69 1 21 Phú Yên +7 3.019 34 0 22 Hậu Giang +6 520 2 0 23 Bạc Liêu +5 379 2 0 24 Bà Rịa - Vũng Tàu +5 4.121 47 1 25 Quảng Trị +4 191 1 0 26 Nghệ An +3 1.818 16 1 27 Đắk Nông +3 680 1 0 28 Cà Mau +3 338 4 0 29 Quảng Ngãi +3 1.167 2 1 30 Vĩnh Long +3 2.161 58 0 31 Thừa Thiên Huế +2 821 11 0 32 Quảng Nam +2 614 5 0 33 Lâm Đồng +2 282 0 0 34 Thanh Hóa +2 439 4 0 35 Hà Nội +2 4.201 56 0 36 Hà Giang 0 28 0 0 37 Điện Biên 0 61 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Hải Phòng 0 27 0 0 40 Thái Nguyên 0 15 0 0 41 Phú Thọ 0 22 0 0 42 Tuyên Quang 0 2 0 0 43 Quảng Ninh 0 9 0 0 44 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 45 Yên Bái 0 3 0 0 46 Bắc Kạn 0 5 0 0 47 Lai Châu 0 1 0 0 48 Hòa Bình 0 16 0 0 49 Trà Vinh 0 1.456 17 0 50 Sơn La 0 252 0 0 51 Hưng Yên 0 294 1 0 52 Hà Tĩnh 0 447 5 0 53 Hải Dương 0 168 1 0 54 Bến Tre 0 1.885 70 0 55 Sóc Trăng 0 1.062 24 0 56 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 57 Kon Tum 0 29 0 0 58 Ninh Bình 0 79 0 0 59 Lạng Sơn 0 212 1 0 60 Thái Bình 0 76 0 0 61 Bắc Giang 0 5.822 14 0 62 Lào Cai 0 104 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 38.451.629 Số mũi tiêm hôm qua 796.993

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 25/9 đến 17h ngày 26/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước (tăng 329 ca so với ngày trước đó) tại 35 tỉnh, thành phố (có 5.313 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (5.121), Bình Dương (3.332), Đồng Nai (746), Long An (171), Kiên Giang (99), An Giang (81), Tiền Giang (63), Cần Thơ (52), Đắk Lắk (49), Hà Nam (49), Khánh Hòa (38), Tây Ninh (37), Bình Phước (27), Quảng Bình (24), Gia Lai (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Đồng Tháp (10), Bình Thuận (9), Đà Nẵng (8 ), Phú Yên (7), Hậu Giang (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bạc Liêu (5), Quảng Trị (4), Cà Mau (3), Đắk Nông (3), Vĩnh Long (3), Quảng Ngãi (3), Nghệ An (3), Lâm Đồng (2), Quảng Nam (2), Thừa Thiên Huế (2), Thanh Hóa (2), Hà Nội (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-297), Đồng Nai (-250), Bình Phước (-120).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (1.075), Đắk Lắk (40), Gia Lai (17).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 9.938 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 756.689 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185 ca, trong đó có 522.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (371.660), Bình Dương (200.196), Đồng Nai (45.667), Long An (31.789), Tiền Giang (13.787).

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng phương án hoạt động sau ngày 30/9, trong đó vận tải hàng hóa thiết yếu sẽ được ưu tiên. Nguyên tắc chung là người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế, tuân thủ đúng quy định 5K. Với số lượng doanh nghiệp nhiều, Thành phố dự thảo kế hoạch đón công nhân, lao động trở lại làm việc với mục tiêu là tạo điều kiện cho lao động nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch.

Công tác xét nghiệm toàn thành phố trong 6 đợt có kết quả như sau: Đối với vùng cam và đỏ, thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỷ lệ dương tính giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6. Đối với vùng xanh, cận xanh và vàng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp theo đại diện hộ gia đình. Tỉ lệ dương tính vùng xanh - cận xanh và vùng vàng lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt 1 xuống còn 0,7% và 0,9%.

TP. Hà Nội: Xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19. Trong những kịch bản này có việc tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở “vùng xanh” được đến trường học tập. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng cơ quan y tế xây dựng dự thảo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học và hướng dẫn chi tiết phòng chống dịch COVID-19 tại trường để có thể đón học sinh trở lại trường.

Tại Hà Nam: TP. Phủ Lý tiếp tục thiết lập 173 khu vực phong tỏa nhỏ hẹp để xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0. Đến nay, TP Phủ Lý cũng đã điều tra truy vết được 1.448 đối tượng F1 và đã đưa đi cách ly tập trung 564 người. Ra quyết định cách ly tại nhà với 5.579 trường hợp F2 theo quy định.

Về điều trị, hôm nay có 11.477 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi tại Việt Nam lên 527.926 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 2.723 ca; Số ca thở oxy dòng cao (HFNC) là 728 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 119 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 719 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 32 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 184 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-26/9-them-10011-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-c2a16297.ht...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-26/9-them-10011-ca-mac-covid-19-trong-nuoc-c2a16297.html