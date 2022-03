Ngày 22/3: Thêm 130.731 ca COVID-19 trong nước, 4 tỉnh bổ sung ca nhiễm

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 21/3 đến 16h ngày 22/3.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:48 22/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +130.731 8.331.240 41.979 65 1 Hà Nội +16.014 1.204.302 1.214 5 2 TP.HCM +1.094 585.328 20.328 1 3 Phú Thọ +5.920 240.081 77 2 4 Nghệ An +4.820 356.071 130 2 5 Lào Cai +4.544 120.763 30 0 6 Hải Dương +4.219 322.064 104 3 7 Bắc Giang +3.949 260.170 87 0 8 Yên Bái +3.933 80.612 9 0 9 Vĩnh Phúc +3.892 291.940 19 0 10 Lạng Sơn +3.657 114.054 66 1 11 Tuyên Quang +3.569 101.536 12 0 12 Đắk Lắk +3.478 109.324 132 1 13 Bắc Ninh +3.473 304.428 126 4 14 Sơn La +3.338 115.948 0 0 15 Hưng Yên +3.327 196.927 5 0 16 Hòa Bình +3.324 156.836 101 0 17 Thái Bình +3.120 182.147 20 0 18 Cà Mau +3.053 124.249 322 0 19 Cao Bằng +2.910 63.563 37 4 20 Quảng Bình +2.882 83.300 65 2 21 Thái Nguyên +2.859 146.768 96 1 22 Quảng Ninh +2.682 254.620 102 4 23 Lâm Đồng +2.349 65.230 112 0 24 Bắc Kạn +2.262 34.555 15 1 25 Lai Châu +2.216 51.287 0 0 26 Điện Biên +2.204 66.733 15 1 27 Hà Giang +1.987 82.697 71 0 28 Bình Định +1.959 107.938 257 0 29 Quảng Trị +1.895 57.494 34 0 30 Hà Nam +1.809 60.298 58 2 31 Bến Tre +1.748 78.585 443 3 32 Tây Ninh +1.714 116.306 857 2 33 Nam Định +1.515 222.602 141 2 34 Bình Dương +1.512 363.574 3.429 3 35 Vĩnh Long +1.465 76.928 801 0 36 Ninh Bình +1.403 80.060 86 0 37 Kon Tum +1.283 18.858 0 0 38 Đắk Nông +1.217 40.863 42 0 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.060 61.736 476 0 40 Trà Vinh +1.039 55.950 264 2 41 Bình Phước +1.033 101.119 207 0 42 Khánh Hòa +1.013 110.007 345 0 43 Quảng Ngãi +1.002 33.641 113 1 44 Hà Tĩnh +989 32.761 30 3 45 Thanh Hóa +979 126.715 97 0 46 Hải Phòng +776 111.172 135 1 47 Đà Nẵng +747 87.438 317 0 48 Phú Yên +739 41.481 108 0 49 Bình Thuận +672 46.015 456 1 50 Thừa Thiên Huế +632 35.723 172 1 51 Quảng Nam +348 40.814 123 0 52 Bạc Liêu +228 43.218 427 1 53 An Giang +161 37.716 1.350 0 54 Long An +150 46.007 991 0 55 Kiên Giang +146 36.991 945 3 56 Đồng Nai +98 105.152 1.829 4 57 Cần Thơ +96 48.265 931 0 58 Sóc Trăng +74 33.761 600 0 59 Ninh Thuận +57 8.167 56 0 60 Hậu Giang +50 17.043 216 3 61 Đồng Tháp +30 49.247 1.024 0 62 Tiền Giang +17 35.539 1.238 0 63 0 0 0 0 64 0 0 0 0 65 0 0 0 0 66 0 0 0 0 67 Gia Lai 0 46.523 86 1 68 0 0 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 202.029.331 Số mũi tiêm hôm qua 201.193

Tính từ 16h ngày 21/3 đến 16h ngày 22/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 130.735 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (16.014), Phú Thọ (5.920), Nghệ An (4.820), Lào Cai (4.544), Hải Dương (4.219), Bắc Giang (3.949), Yên Bái (3.933), Vĩnh Phúc (3.892), Lạng Sơn (3.657), Tuyên Quang (3.569), Đắk Lắk (3.478), Bắc Ninh (3.473), Sơn La (3.338), Hưng Yên (3.327), Hòa Bình (3.324), Thái Bình (3.120), Cà Mau (3.053), Cao Bằng (2.910), Quảng Bình (2.882), Thái Nguyên (2.859), Quảng Ninh (2.682), Lâm Đồng (2.349), Bắc Kạn (2.262), Lai Châu (2.216), Điện Biên (2.204), Hà Giang (1.987), Bình Định (1.959), Quảng Trị (1.895), Hà Nam (1.809), Bến Tre (1.748), Tây Ninh (1.714), Nam Định (1.515), Bình Dương (1.512), Vĩnh Long (1.465), Ninh Bình (1.403), Kon Tum (1.283), Đắk Nông (1.217), TP. Hồ Chí Minh (1.094), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.060), Trà Vinh (1.039), Bình Phước (1.033), Khánh Hòa (1.013), Quảng Ngãi (1.002), Hà Tĩnh (989), Thanh Hóa (979), Hải Phòng (776), Đà Nẵng (747), Phú Yên (739), Bình Thuận (672), Thừa Thiên Huế (632), Quảng Nam (348), Bạc Liêu (228), An Giang (161), Long An (150), Kiên Giang (146), Đồng Nai (98), Cần Thơ (96), Sóc Trăng (74), Ninh Thuận (57), Hậu Giang (50), Đồng Tháp (30), Tiền Giang (17).

Ngày 22/03/2022, Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 35.000 ca, Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 33.331 ca, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 26.400 ca và Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 23.687 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-2.793), Hà Nội (-1.902), Bắc Kạn (-1.422).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cao Bằng (+646), Lâm Đồng (+620), Hải Dương (+599).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 153.717 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.338.914 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 84.367 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.331.240 ca, trong đó có 4.465.988 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.204.100), TP. Hồ Chí Minh (585.328), Bình Dương (363.521), Nghệ An (356.071), Hải Dương (303.433).

* Tiếp tục cập nhật

