Ngày 21/1: Thêm 15.901 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Thứ Sáu, ngày 21/01/2022 17:51 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 15.935 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó).

công bố hôm nay TỔNG +15.901 2.104.196 36.408 177 1 Hà Nội +2.805 102.917 337 33 2 TP.HCM +227 512.422 20.139 8 3 Đà Nẵng +964 23.229 89 1 4 Hải Phòng +796 23.903 27 6 5 Hưng Yên +685 13.392 2 0 6 Bến Tre +618 35.440 347 4 7 Thanh Hóa +509 15.185 10 0 8 Quảng Ngãi +482 11.662 30 0 9 Bình Phước +475 43.008 133 3 10 Bình Định +420 28.744 102 2 11 Bắc Ninh +418 19.596 28 1 12 Quảng Ninh +369 9.645 6 1 13 Khánh Hòa +346 59.949 262 0 14 Quảng Nam +344 10.582 16 0 15 Hải Dương +341 7.907 9 1 16 Cà Mau +319 54.066 257 3 17 Bắc Giang +299 11.979 18 0 18 Vĩnh Phúc +280 7.368 8 0 19 Thừa Thiên Huế +280 19.090 106 7 20 Thái Nguyên +268 5.490 1 0 21 Vĩnh Long +263 52.150 620 13 22 Trà Vinh +240 37.054 199 1 23 Tây Ninh +237 86.553 793 3 24 Nghệ An +233 11.188 37 0 25 Lâm Đồng +231 14.140 46 2 26 Nam Định +223 7.236 6 0 27 Phú Thọ +209 5.406 8 0 28 Hòa Bình +208 5.156 14 0 29 Thái Bình +187 5.301 0 0 30 Ninh Bình +151 2.770 3 2 31 Lào Cai +134 2.068 1 0 32 Tuyên Quang +129 2.698 0 0 33 Hà Nam +128 4.360 0 0 34 Bà Rịa - Vũng Tàu +127 30.613 328 0 35 Điện Biên +115 1.683 1 0 36 Bạc Liêu +113 34.540 334 3 37 Lạng Sơn +112 3.326 8 0 38 Đắk Nông +101 7.447 19 0 39 Sơn La +99 3.048 0 0 40 Gia Lai +99 9.386 27 0 41 Hà Giang +99 11.009 21 1 42 Bình Dương +95 292.233 3.354 3 43 Quảng Bình +90 5.157 7 0 44 Hậu Giang +87 15.374 139 4 45 Phú Yên +84 9.464 52 0 46 Yên Bái +84 1.928 0 0 47 Đồng Tháp +81 46.844 892 9 48 Kon Tum +73 1.835 0 0 49 Kiên Giang +72 32.588 731 8 50 Bình Thuận +71 28.848 353 1 51 Cần Thơ +61 44.147 812 8 52 Quảng Trị +56 3.689 5 0 53 Sóc Trăng +55 32.215 514 14 54 Hà Tĩnh +52 2.233 6 0 55 Đồng Nai +51 99.528 1.629 21 56 Cao Bằng +51 1.348 2 0 57 An Giang +39 34.857 1.258 7 58 Ninh Thuận +31 6.682 54 0 59 Tiền Giang +28 34.787 1.162 7 60 Long An +22 41.268 975 0 61 Lai Châu +22 765 0 0 62 Bắc Kạn +13 781 1 0 63 Đắk Lắk 0 14.919 70 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 173.708.365 Số mũi tiêm hôm qua 993.965

Tính từ 16h ngày 20/01 đến 16h ngày 21/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.912 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.805), Đà Nẵng (964), Hải Phòng (796), Hưng Yên (685), Bến Tre (618), Thanh Hóa (509), Quảng Ngãi (482), Bình Phước (475), Bình Định (420), Bắc Ninh (418), Quảng Ninh (369), Khánh Hòa (346), Quảng Nam (344), Hải Dương (341), Cà Mau (319), Bắc Giang (299), Vĩnh Phúc (280), Thừa Thiên Huế (280), Thái Nguyên (268), Vĩnh Long (263), Trà Vinh (240), Tây Ninh (237), Nghệ An (233), Lâm Đồng (231), TP. Hồ Chí Minh (227), Nam Định (223), Phú Thọ (209), Hòa Bình (208), Thái Bình (187), Ninh Bình (151), Lào Cai (134), Tuyên Quang (129), Hà Nam (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (127), Điện Biên (115), Bạc Liêu (113), Lạng Sơn (112), Đắk Nông (101), Gia Lai (99), Sơn La (99), Hà Giang (99), Bình Dương (95), Quảng Bình (90), Hậu Giang (87), Phú Yên (84), Yên Bái (84), Đồng Tháp (81), Kon Tum (73), Kiên Giang (72), Bình Thuận (71), Cần Thơ (61), Quảng Trị (56), Sóc Trăng (55), Hà Tĩnh (52), Đồng Nai (51), Cao Bằng (51), An Giang (39), Ninh Thuận (31), Tiền Giang (28), Long An (22), Lai Châu (22), Bắc Kạn (13).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Khánh Hòa (-233), Bình Định (-101), Trà Vinh (-92).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên (+56), Hải Phòng (+50), Phú Thọ (+45).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (12), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (65), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2).

