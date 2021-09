Ngày 20/9, ghi nhận số ca mắc COVID-19 thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 18:28 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 8.668 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó riêng TP.HCM có 5.171 ca, Bình Dương có 1.410 ca.

công bố hôm nay TỔNG +8.668 691.285 17.270 215 1 TP.HCM +5.171 341.699 13.313 163 2 Bình Dương +1.410 179.705 1.658 36 3 Đồng Nai +869 40.842 422 0 4 Long An +268 30.596 373 3 5 Tiền Giang +211 13.270 346 0 6 Kiên Giang +175 4.423 42 3 7 Đắk Lắk +113 1.706 7 0 8 An Giang +100 3.621 36 1 9 Cần Thơ +48 5.159 89 0 10 Quảng Bình +35 1.482 2 0 11 Tây Ninh +32 7.149 118 0 12 Bình Thuận +28 3.000 51 3 13 Đắk Nông +27 604 0 0 14 Bình Định +23 1.083 11 0 15 Khánh Hòa +19 7.542 97 0 16 Đồng Tháp +19 8.091 250 0 17 Quảng Ngãi +16 1.136 1 0 18 Phú Yên +15 2.963 34 0 19 Cà Mau +10 302 4 0 20 Hậu Giang +10 502 2 0 21 Hà Nội +9 4.166 54 0 22 Ninh Thuận +9 833 8 0 23 Bạc Liêu +8 350 1 1 24 Bà Rịa - Vũng Tàu +7 4.075 42 2 25 Bình Phước +5 1.121 6 0 26 Sóc Trăng +5 1.020 24 0 27 Thừa Thiên Huế +5 796 11 0 28 Vĩnh Long +4 2.138 58 0 29 Quảng Nam +3 605 5 0 30 Hà Nam +3 80 0 0 31 Đà Nẵng +3 4.859 63 2 32 Thanh Hóa +2 427 3 0 33 Bến Tre +1 1.865 67 0 34 Quảng Trị +1 165 1 0 35 Bắc Ninh +1 1.894 14 0 36 Lâm Đồng +1 274 0 0 37 Gia Lai +1 536 2 0 38 Trà Vinh +1 1.447 16 0 39 Hà Giang 0 28 0 0 40 Điện Biên 0 61 0 0 41 Phú Thọ 0 22 0 0 42 Nam Định 0 52 1 0 43 Thái Nguyên 0 15 0 0 44 Hòa Bình 0 16 0 0 45 Bắc Kạn 0 5 0 0 46 Quảng Ninh 0 9 0 0 47 Lai Châu 0 1 0 0 48 Tuyên Quang 0 2 0 0 49 Hải Phòng 0 27 0 0 50 Yên Bái 0 3 0 0 51 Thái Bình 0 76 0 0 52 Hà Tĩnh 0 447 4 0 53 Bắc Giang 0 5.822 14 0 54 Hưng Yên 0 294 1 0 55 Sơn La 0 251 0 0 56 Nghệ An 0 1.806 14 1 57 Lạng Sơn 0 212 1 0 58 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 59 Lào Cai 0 104 0 0 60 Ninh Bình 0 79 0 0 61 Kon Tum 0 27 0 0 62 Hải Dương 0 167 1 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 20/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 34.628.832 Số mũi tiêm hôm qua 456.723

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 18/9 đến 17h ngày 19/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.357 ca so với ngày trước đó và là mức thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây) tại 38 tỉnh, thành phố (có 6.154 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (5.171), Bình Dương (1.410), Đồng Nai (869), Long An (268), Tiền Giang (211), Kiên Giang (175), Đắk Lắk (113), An Giang (100), Cần Thơ (48), Quảng Bình (35), Tây Ninh (32), Bình Thuận (28), Đắk Nông (27), Bình Định (23), Khánh Hòa (19), Đồng Tháp (19), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (15), Hậu Giang (10), Cà Mau (10), Hà Nội (9), Ninh Thuận (9), Bạc Liêu (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (5), Sóc Trăng (5), Vĩnh Long (4), Hà Nam (3), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (3), Thanh Hóa (2), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Bến Tre (1), Quảng Trị (1), Gia Lai (1), Bắc Ninh (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-922), TP. Hồ Chí Minh (-325), An Giang (-187).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (113), Tiền Giang (109), Kiên Giang (24).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.160 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 ca, trong đó có 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (341.699), Bình Dương (179.705), Đồng Nai (40.842), Long An (30.596), Tiền Giang (13.270).

Tại TP. Hồ Chí Minh: Thành phố hiện có 2.311.566 hộ dân, trong đó 401.234 hộ dân thuộc vùng đỏ, 181.213 hộ dân thuộc vùng cam. Tiến độ xét nghiệm test nhanh vòng 4 của vùng đỏ và vùng cam là 100%. Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính là 1,1%. Tiến độ xét nghiệm test nhanh vòng 5 của vùng đỏ và vùng cam là 49% (trong đó, vùng đỏ là 55%, vùng cam là 43%). Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính là 1,0%.

TP. Hà Nội: Yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lắp đặt cảnh báo phòng chống dịch ở mức cao nhất. Các cơ sở tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, các cơ sở phải tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, biểu hiện cúm…).

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 20/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 đã tiến hành dỡ phong tỏa một phần Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, từng bước đưa bệnh viện trở về trạng thái hoạt động “bình thường mới”.

Sau 21 ngày phong tỏa toàn bộ Bệnh viện để phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch. Đến nay tình hình dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cơ bản đã được kiểm soát; hiện còn tòa nhà A9 ở mức nguy cơ cao”, tòa nhà B4, H4 ở mức “nguy cơ”.

Về điều trị, hôm nay có 6.821 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 464.326 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 3.473 ca; Số ca thở oxy dòng cao (HFNC) là 854 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 399 ca; Số ca thở máy xâm lấn 766 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 29 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 215 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (163), Bình Dương (36), Bình Thuận (3), Long An (3), Kiên Giang (3), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Nghệ An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

