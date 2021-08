Ngày 20/8, thêm 10.650 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 18:44 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 10.650 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó Bình Dương vượt TP.HCM số ca nhiễm trong ngày.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:25 20/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +10.650 319.209 7.505 390 1 Hà Nội +72 2.716 39 1 2 TP.HCM +3.375 167.717 5.940 312 3 Bình Dương +4.223 59.824 508 41 4 Đồng Nai +686 16.288 138 7 5 Long An +495 17.047 216 8 6 Tiền Giang +367 5.986 187 7 7 Khánh Hòa +147 5.031 44 3 8 Đồng Tháp +156 5.710 109 0 9 Cần Thơ +147 3.293 65 2 10 Trà Vinh +47 1.042 8 1 11 Vĩnh Long +23 1.925 43 0 12 Bà Rịa - Vũng Tàu +57 2.723 26 1 13 Phú Yên +27 2.351 0 0 14 Tây Ninh +122 3.941 13 0 15 An Giang +111 1.159 4 0 16 Đà Nẵng +167 2.714 19 0 17 Thừa Thiên Huế +61 412 1 0 18 Bình Thuận +29 1.627 19 1 19 Gia Lai +10 427 0 0 20 Đắk Nông 0 206 0 0 21 Hà Tĩnh +15 355 2 0 22 Nghệ An +61 701 1 0 23 Bình Định +14 528 5 0 24 Quảng Ngãi +9 537 0 0 25 Kiên Giang +14 726 5 0 26 Quảng Trị +1 69 1 0 27 Bình Phước +11 330 1 0 28 Đắk Lắk +56 606 2 0 29 Ninh Thuận +4 664 3 0 30 Bạc Liêu +4 88 0 0 31 Thanh Hóa +3 152 0 0 32 Quảng Bình +7 84 0 0 33 Lạng Sơn +7 161 1 0 34 Quảng Nam +17 354 2 0 35 Hải Dương 0 165 1 1 36 Hậu Giang 0 365 2 0 37 Lâm Đồng +4 210 0 0 38 Nam Định 0 37 1 1 39 Cà Mau +7 73 1 0 40 Hưng Yên +1 274 1 0 41 Bến Tre +59 1.475 53 1 42 Sóc Trăng 0 655 15 3 43 Thái Bình 0 70 0 0 44 Ninh Bình +2 62 0 0 45 Lào Cai +1 94 0 0 46 Kon Tum 0 21 0 0 47 Sơn La +2 117 0 0 48 Bắc Giang +18 5.790 14 0 49 Phú Thọ 0 15 0 0 50 Điện Biên 0 61 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 233 1 0 52 Hà Nam +1 70 0 0 53 Hà Giang 0 28 0 0 54 Thái Nguyên 0 15 0 0 55 Hải Phòng 0 26 0 0 56 Hòa Bình 0 16 0 0 57 Tuyên Quang 0 2 0 0 58 Bắc Ninh +10 1.825 14 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 20/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 16.341.097 Số mũi tiêm hôm qua 381.598

Theo Bộ Y tế, tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.223), TP. Hồ Chí Minh (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111), Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1). Trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

Hiện nay, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là: TP. Hồ Chí Minh (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).

Về điều trị, hôm nay, Việt Nam có 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 132.815 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức tíc cực là 666 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 24 ca.

Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tại TP.HCM, dự kiến, ngay trong hôm nay 200 máy thở này sẽ được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phục vụ công tác điều trị.

