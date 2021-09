Ngày 18/9, thêm 9.360 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 18:08 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 9.360 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP. Hồ Chí Minh có 4.237 ca, Bình Dương có 2.877 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +9.360 672.592 16.822 220 1 TP.HCM +4.237 331.032 12.968 165 2 Bình Dương +2.877 175.963 1.591 39 3 Đồng Nai +939 39.020 422 0 4 Long An +236 30.079 361 0 5 Tiền Giang +197 12.957 344 0 6 Kiên Giang +168 4.097 38 7 7 An Giang +143 3.234 32 0 8 Đắk Lắk +91 1.593 7 0 9 Đắk Nông +70 566 0 0 10 Tây Ninh +66 7.064 117 3 11 Quảng Bình +45 1.432 1 0 12 Bình Định +45 1.030 11 0 13 Cần Thơ +43 5.059 89 0 14 Đồng Tháp +30 8.066 250 2 15 Khánh Hòa +28 7.486 96 0 16 Quảng Ngãi +23 1.096 1 1 17 Bình Thuận +21 2.965 46 1 18 Hà Nội +19 4.137 54 1 19 Ninh Thuận +14 809 8 0 20 Bình Phước +10 1.101 6 0 21 Bà Rịa - Vũng Tàu +10 3.984 40 0 22 Quảng Trị +9 159 1 0 23 Phú Yên +8 2.935 34 0 24 Bạc Liêu +8 339 0 0 25 Trà Vinh +5 1.438 16 0 26 Thanh Hóa +4 423 3 1 27 Nghệ An +4 1.806 13 0 28 Quảng Nam +3 589 5 0 29 Cà Mau +3 274 4 0 30 Thừa Thiên Huế +1 791 11 0 31 Lào Cai +1 104 0 0 32 Bến Tre +1 1.858 67 0 33 Lâm Đồng +1 273 0 0 34 Điện Biên 0 61 0 0 35 Hải Phòng 0 27 0 0 36 Hải Dương 0 167 1 0 37 Hà Giang 0 28 0 0 38 Nam Định 0 52 1 0 39 Phú Thọ 0 22 0 0 40 Hòa Bình 0 16 0 0 41 Yên Bái 0 3 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Bắc Kạn 0 5 0 0 44 Hà Nam 0 77 0 0 45 Tuyên Quang 0 2 0 0 46 Lai Châu 0 1 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Hà Tĩnh 0 446 4 0 49 Hưng Yên 0 293 1 0 50 Sóc Trăng 0 1.015 24 0 51 Gia Lai 0 535 2 0 52 Sơn La 0 251 0 0 53 Đà Nẵng 0 4.854 61 0 54 Vĩnh Long 0 2.132 58 0 55 Bắc Ninh 0 1.892 14 0 56 Bắc Giang 0 5.822 14 0 57 Kon Tum 0 27 0 0 58 Ninh Bình 0 79 0 0 59 Hậu Giang 0 481 2 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 18/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 33.623.028 Số mũi tiêm hôm qua 535.044

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 17/9 đến 17h ngày 18/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197), Kiên Giang (168), An Giang (143), Đắk Lắk (91), Đắk Nông (70), Tây Ninh (66), Quảng Bình (45), Bình Định (45), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (30), Khánh Hòa (28), Quảng Ngãi (23), Bình Thuận (21), Hà Nội (19), Ninh Thuận (14), Bình Phước (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Quảng Trị (9), Phú Yên (8 ), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4), Cà Mau (3), Quảng Nam (3), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Thừa Thiên Huế (1), Lâm Đồng (1). Trong đó có 4.827 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.723 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (331.032), Bình Dương (175.963), Đồng Nai (39.020), Long An (30.079), Tiền Giang (12.957).

TP. Hồ Chí Minh: Từ 27/4 đến ngày 16/9/2021, số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã lấy là 1.997.478 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 9.673.181 test. Từ 18h ngày 16/9/2021 đến 18h ngày 17/9/2021 đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 154.762 người, có 2.974 người có kết quả dương tính (tỉ lệ dương tính là 1,2%).

TP. Hà Nội: Yêu cầu các đơn vị lấy mẫu 100% người có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... Thực hiện rà soát đúng khu vực, đúng tần suất theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế.

TP. Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới, kể từ 0 giờ ngày 18/9, 4 huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (vùng xanh) sẽ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Riêng các quận còn lại là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 18/9 đến 25/9/2021.

Về điều trị, hôm nay có 14.903 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 448.368 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.477 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 3.494; Số ca thở ô xy dòng cao HFNC là 916: Số ca thở máy không xâm lấn là 232; Số ca thở máy xâm lấn là 771 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 34 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 220 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

