Ngày 14/2, thêm 29.403 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 3.507 ca

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 13/2 đến 16h ngày 14/2.

công bố hôm nay TỔNG +29.403 2.533.101 39.002 91 1 Hà Nội +3.507 172.273 759 19 2 TP.HCM +285 516.136 20.255 1 3 Hải Dương +1.915 25.194 35 5 4 Hải Phòng +1.489 42.754 91 0 5 Nghệ An +1.385 28.246 53 1 6 Lạng Sơn +1.379 8.092 22 0 7 Nam Định +1.362 23.720 30 7 8 Thái Nguyên +1.275 16.023 15 1 9 Phú Thọ +1.053 17.451 14 0 10 Vĩnh Phúc +982 19.920 14 0 11 Ninh Bình +970 10.757 27 1 12 Bắc Ninh +922 48.061 90 1 13 Hòa Bình +897 16.506 39 2 14 Quảng Ninh +892 17.140 12 0 15 Đà Nẵng +787 44.465 167 11 16 Thanh Hóa +776 29.870 27 2 17 Bắc Giang +664 21.474 24 1 18 Quảng Nam +587 22.281 40 1 19 Gia Lai +579 12.208 37 0 20 Thái Bình +540 12.735 5 0 21 Hưng Yên +539 22.401 2 0 22 Bình Phước +469 49.058 176 1 23 Bình Định +437 38.866 171 1 24 Lào Cai +429 6.913 10 0 25 Sơn La +428 7.398 0 0 26 Quảng Bình +406 10.368 14 1 27 Yên Bái +347 4.865 5 0 28 Đắk Nông +309 10.472 29 1 29 Lâm Đồng +307 20.060 75 0 30 Quảng Trị +302 7.880 9 0 31 Phú Yên +288 12.302 61 0 32 Bà Rịa - Vũng Tàu +282 32.874 447 0 33 Đắk Lắk +235 18.524 83 0 34 Khánh Hòa +209 63.409 300 1 35 Hà Nam +201 8.305 5 0 36 Thừa Thiên Huế +200 24.129 165 0 37 Quảng Ngãi +165 16.457 60 0 38 Hà Tĩnh +159 5.139 6 0 39 Kon Tum +155 4.255 0 0 40 Cao Bằng +153 3.025 6 0 41 Cà Mau +145 57.407 287 0 42 Tuyên Quang +136 5.977 5 0 43 Lai Châu +118 1.858 0 0 44 Điện Biên +117 3.848 1 0 45 Hà Giang +100 13.462 35 1 46 Bắc Kạn +81 1.869 5 0 47 Bình Thuận +76 30.174 407 1 48 Bình Dương +63 293.196 3.394 1 49 Kiên Giang +50 33.723 840 8 50 Vĩnh Long +35 54.138 769 5 51 Đồng Nai +31 100.041 1.748 7 52 Bến Tre +29 42.512 417 0 53 Bạc Liêu +24 35.858 376 0 54 Trà Vinh +23 38.309 234 3 55 Tây Ninh +21 88.533 837 1 56 Đồng Tháp +18 47.583 991 2 57 Cần Thơ +14 44.657 904 0 58 Ninh Thuận +12 7.038 55 0 59 Sóc Trăng +12 32.552 579 2 60 Long An +10 41.871 984 0 61 Hậu Giang +9 16.145 201 0 62 Tiền Giang +7 35.034 1.237 0 63 An Giang +6 35.310 1.316 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 186.001.127 Số mũi tiêm hôm qua 476.747

Tính từ 16h ngày 13/02 đến 16h ngày 14/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.031 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 20.924 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.507), Hải Dương (1.915), Hải Phòng (1.489), Nghệ An (1.385), Lạng Sơn (1.379), Nam Định (1.362), Thái Nguyên (1.275), Phú Thọ (1.053), Vĩnh Phúc (982), Ninh Bình (970), Bắc Ninh (922), Hòa Bình (897), Quảng Ninh (892), Đà Nẵng (787), Thanh Hóa (776), Bắc Giang (664), Quảng Nam (587), Gia Lai (579), Thái Bình (540), Hưng Yên (539), Bình Phước (469), Bình Định (437), Lào Cai (429), Sơn La (428), Quảng Bình (406), Yên Bái (347), Đắk Nông (309), Lâm Đồng (307), Quảng Trị (302), Phú Yên (288), TP. Hồ Chí Minh (285), Bà Rịa - Vũng Tàu (282), Đắk Lắk (235), Khánh Hòa (209), Hà Nam (201), Thừa Thiên Huế (200), Quảng Ngãi (165), Hà Tĩnh (159), Kon Tum (155), Cao Bằng (153), Cà Mau (145), Tuyên Quang (136), Lai Châu (118), Điện Biên (117), Hà Giang (100), Bắc Kạn (81), Bình Thuận (76), Bình Dương (63), Kiên Giang (50), Vĩnh Long (35), Đồng Nai (31), Bến Tre (29), Bạc Liêu (24), Trà Vinh (23), Tây Ninh (21), Đồng Tháp (18), Cần Thơ (14), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (12), Long An (10), Hậu Giang (9), Tiền Giang (7), An Giang (6).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định (-532), Đắk Lắk (-300), Quảng Trị (-168).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lạng Sơn (+1.198), Gia Lai (+579), Hà Nội (+567).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 25.918 ca/ngày. - Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 25.723 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.533.101 ca, trong đó có 2.230.130 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (516.136), Bình Dương (293.363), Hà Nội (172.021), Đồng Nai (100.094), Tây Ninh (88.770).

* Tiếp tục cập nhật

