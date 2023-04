Ngao ngán hình ảnh trước trung tâm đăng kiểm ở TP Thủ Đức

Mới đây, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh vận tải được được thực hiện giãn chu kỳ kiểm định. Nghĩa là khi xe thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư số 02/2023 thì chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đi đăng kiểm. Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết Thông tư số 02/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không có giá trị hồi tố. Do đó, các phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm vẫn phải đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định theo quy định và sẽ được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới, tùy theo từng loại xe.