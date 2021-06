Bộ Công an xác định giá trị tiền ảo vụ cướp ở Dầu Giây

Vụ cướp lạ lùng ở Dầu Giây Theo kết quả điều tra, tháng 5-2020, công an tiếp nhận đơn trình báo của anh L. (33 tuổi, trú tại TP.HCM) về việc đang cùng vợ con di chuyển trên ô tô, đến khu vực thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai) thì bị cướp số tiền ảo trị giá tương đương 35 tỉ đồng. Vào cuộc xác minh, công an lần lượt bắt giữ nhóm bị can liên quan. Theo đó, Hồ Ngọc Tài quen biết anh L. từ năm 2016, do cùng nhau đầu tư tiền ảo. Đến năm 2018, Tài bán hết đồng bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như aureus, ifans… dẫn đến bị thua lỗ hết. Tiếp đó, Tài quen Trần Ngọc Hoàng, cũng là người bị thua lỗ khi chơi tiền ảo. Cho rằng nguyên nhân là do đầu tư theo định hướng của anh L., cả hai rủ nhau tìm anh L. đòi lại 1.000 bitcoin đã mất. Ngày 12-5-2020, sau khi thuê người tìm kiếm và nắm bắt quy luật sinh hoạt của anh L., nhóm bị can dàn cảnh va chạm giao thông để tiếp cận nạn nhân, lấy bitcoin. Tuy nhiên, ngay khi xảy ra va chạm, anh L. nhận thấy bất thường nên điều khiển ô tô bỏ chạy. Nhóm bị can tiếp tục bàn nhau dàn cảnh va chạm giao thông lần hai. Lần này, cả nhóm dặn nhau đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được. Ngày 17-5-2020, phát hiện xe của anh L. di chuyển từ Bảo Lộc về TP.HCM, nhóm này ra tay. Các bị can kéo vợ, con gái anh L. sang ô tô của mình, dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ (nói là máu nhiễm HIV) đe dọa. Về phía anh L., các bị can gí súng vào đầu, bắt ngồi im. Cả nhóm điều khiển ô tô về khu vực Trạm thu phí Dầu Giây. Tại đây, Hoàng lấy điện thoại của anh L., bắt nạn nhân đọc mật khẩu để truy cập vào ví điện tử cá nhân. Sau đó, Tài sử dụng điện thoại của anh L. chuyển sang ví điện tử của mình số tiền ảo gồm 105.639.624 đồng TRX (tron), 0,15 BTC (bitcoin), 19.333.059 BTT (bittorrent)... Chiều cùng ngày, Tài rao bán số tiền ảo cướp được của anh L., rồi chuyển đổi sang tiền Việt Nam là 18,8 tỉ đồng. Tài giữ 5,3 tỉ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân, còn lại chia cho đồng bọn…