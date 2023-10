Mưa trắng trời "nhấn chìm" nhiều tuyến đường ở TP Vinh

Ghi nhận vào trưa 29/10, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến các tuyến đường lớn ở TP Vinh như: Nguyễn Văn Cừ, Lê Nin, 72m, Duy Tân, Phong Đình Cảng... ngập sâu. Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua các tuyến đường này.

Đường Lê Nin giao với Hải Thượng Lãn Ông "thành sông" sau mưa lớn.

Tại đường Phong Đình Cảng (ảnh trên cùng), đường Nguyễn Quốc Trị (ảnh thứ hai) ngập sâu. Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua khu vực ngập sâu

Đường 72m ngập trong biển nước

Vừa qua, UBND TP Vinh đã cải tạo nhiều tuyến phố, sửa chữa hệ thống thoát nước xuống cấp để cải thiện việc kết nối thoát nước chậm. Hiện tại các trạm bơm đều hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, ngày và đêm nay (29/10), Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm như: Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Diễn Châu...

Nhiều phương tiện chết máy được cứu hộ

Một số tuyến đường ùn tắc giờ cao điểm.

