Mua thẻ nhà báo giả trên mạng sai lỗi chính tả tùm lum, đối tượng bị tạm giữ hình sự

Hình ảnh thẻ nhà báo giả mà đối tượng Đàm Mạnh Ninh sử dụng. Ảnh Công an TP Hải Phòng

Ngày 22/3, theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Mạnh Ninh (44 tuổi, trú tại số 9A/155 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/3/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (TP Hải Phòng), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân đã phát hiện Đàm Mạnh Ninh sử dụng thẻ nhà báo giả. Tổ công tác đã đưa Ninh về Công an phường An Biên (quận Lê Chân) bàn giao, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Đàm Mạnh Ninh thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã nảy sinh ý định làm thẻ nhà báo giả với mục đích nếu lực lượng Cảnh sát giao thông bắt thì sẽ xuất trình thẻ nhà báo để xin không bị xử phạt hoặc xử phạt nhẹ đi.

Sau đó, Đàm Mạnh Ninh đã lên mạng đặt làm giả thẻ nhà báo với giá 2,5 triệu đồng.

Ngày 14/3/2023, Ninh điều khiển xe ô tô BKS: 15K- 022.62 trên tuyến đường Hai Bà Trưng hướng đi đường Cầu Đất, vi phạm lỗi điều khiển xe ô tô đi vào đường có biển báo cấm, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Lê Chân dừng phương tiện và yêu cầu Ninh xuống xuất trình giấy tờ.

Khi xuống xe, Ninh giả mạo nhà báo, xuất trình thẻ nhà báo giả công tác tại Báo điện tử VTC New thì bị phát hiện.

Có thể thấy, thẻ nhà báo giả mà Đàm Mạnh Ninh sử dụng nhiều phần chữ in đã bị mờ, nhòe. Bên cạnh đó, thẻ nhà báo này còn có nhiều lỗi chính. Ví dụ như: Cơ quan công tác ghi là Báo điện tử VTC New (tên thật là Báo điện tử VTC News), hay từ tiếng Anh Miniser (chính xác phải là Minister, nghĩa là Bộ trưởng).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mua-the-nha-bao-gia-tren-mang-sai-loi-chinh-ta-tum-lum-oi-tuong-bi-ta...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mua-the-nha-bao-gia-tren-mang-sai-loi-chinh-ta-tum-lum-oi-tuong-bi-tam-giu-hinh-su-a599233.html