Lũ quét Kỳ Sơn: Quả đồi đổ sập, nước lũ ào xuống, ai nấy bỏ chạy thoát thân

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ quét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu huyện Kỳ Sơn phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn. Tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói và gia tăng thiệt hại về người và tài sản... Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ có mặt gấp tại Kỳ Sơn để hỗ trợ địa phương sơ tán người dân và dọn dẹp sau lũ. Đồng thời đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh cũng có những hỗ trợ cần thiết một cách kịp thời để hỗ trợ cho chính quyền và người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả, giải quyết những khó khăn trước mắt. Nhất là huy động máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả trước mắt...