Mưa lớn gây sạt lở, ngập sâu một số tuyến đường huyết mạch tại Quảng Nam

Do mưa lớn từ hôm qua đến trưa nay (2/12), trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị sạt lở taluy dương khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn bị sạt lở taluy dương.

Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phước Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tiết đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ để khắc phục sạt lở. Đến khoảng 14h ngày 2/12, điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Ngoài ra, do mưa lớn làm cho nước sông, suối dâng cao đã gây ngập sâu khoảng 0,5m, chảy xiết trên QL14E tại khu vực cống Dũng Quế, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24h qua (từ 13h ngày 1/12 đến 13h ngày 2/12), các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như Tiên Lãnh 294mm, Phước Hiệp 270mm, Sông Trà 180mm, Tiên Phước 158mm,...

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, các xã vùng núi huyện Núi Thành. Dự báo trong những giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ đêm 3/12 mưa giảm dần về cường độ.

Tuyến QL14E đoạn qua xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Trước diễn biến mưa lớn xảy ra, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương tổ chức thực hiện vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt mực nước cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 1 Quy trình 1865; tiếp tục vận hành các hồ Sông Tranh 2, Đak Mi 4 theo Văn bản số 374/BCHPCTT&TKCN ngày 29/11/2022 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam.

Việc vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Các chủ hồ chứa thủy điện có trách nhiệm thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ; thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/mua-lon-gay-sat-lo-ngap-sau-mot-so-tuyen-duong-huyet-mach-tai-quang...Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/mua-lon-gay-sat-lo-ngap-sau-mot-so-tuyen-duong-huyet-mach-tai-quang-nam-i676311/