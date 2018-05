Mùa hè 2018 đến muộn, nắng nóng ở miền Bắc khốc liệt thế nào?

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 00:30 AM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Nửa đầu tháng 5/2018, miền Bắc liên tiếp đón các đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ khá gay gắt.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng sẽ diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/5, miền Bắc sẽ xảy ra một đợt nắng nóng. Đây là đợt nắng nóng thứ 2 diễn ra ở miền Bắc trong năm 2018.

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia).

Xin ông cho biết, nguyên nhân dẫn tới đợt nắng nóng sắp tới ở Bắc Bộ? Nền nhiệt phổ biến ở các khu vực là bao nhiêu?

Trong suốt tuần này, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng sẽ xảy ra ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C) sẽ là khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ có thể đạt 37 - 38 độ C. Các khu vực còn lại sẽ phổ biến từ 35 - 37 độ C.

Dự kiến đợt nắng nóng kéo dài đến khi nào thì kết thúc?

Dự kiến đợt nắng nóng diện rộng này sẽ giảm nhiệt từ ngày 20/5 ở Bắc Bộ và từ ngày 21/5 ở Trung Bộ. Nắng nóng có thể kết thúc khi một đợt không khí mát từ phía Bắc ảnh hưởng tới nước ta gây mưa rào và dông trong nửa đầu tuần sau, khoảng từ 23 đến 24/5.

TS Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia).

Nhận định của Trung tâm về mùa hè năm nay? Liệu có phá được kỷ lục về nhiệt độ năm 2017?

Thông thường tháng 4 hằng năm ở miền Bắc đã bắt đầu có nắng nóng. Ví dụ, Hà Nội ngày 11/4/2006 đã nóng 39 độ C; 6/5/2003 đã nóng 40 độ C; 1/5/2012 đã nóng 39,6 độ C.

Đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm 2018 xảy ra ở Bắc Bộ được ghi nhận vào ngày 7-8/5 với mức nhiệt khoảng 37 độ C. Như vậy, có thể khẳng định, nắng nóng năm 2018 đến muộn hơn so với các năm.

Sở dĩ, nắng nóng năm 2018 xảy ra muộn do trong tháng 4/2018 đã có mưa nhiều hơn so với mọi năm. Tại Hà Nội, mưa phổ biến 100-140mm so với trung bình nhiều năm (TBNN) là 70-90mm; Sơn La phổ biến 100-150mm so với TBNN là 100-120mm; Nghệ An là 100-150mm so với TBNN là 50-70mm.

Mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nhiều bởi trong tháng 4/2018, không khí lạnh (KKL) vẫn hoạt động khá đều đặn, mỗi đợt KKL dồn xuống lại mang theo mưa và khiến nhiệt độ không tăng cao được.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong suốt tháng 4/2018 ở mức dưới 32 độ C. Ngày cao nhất trong tháng 4 là ngày 30/4 với mức nhiệt 31,5 độ C.

Cao điểm của mùa nắng nóng 2018 sẽ xảy ra trong các tháng 5-6-7/2018. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc Bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C.

Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt hơn một chút, cao nhất đạt 39-40 độ C, có nơi có thể xảy ra nhiệt độ quanh ngưỡng 41-42 độ C.

Từ cuối tháng 7/2018, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần do mưa rào và dông, mưa do bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạn chế bớt quá trình tăng nhiệt.