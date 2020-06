Mỗi ngày ở TP.HCM gần 1.000 người vi phạm khi CSGT được dừng xe không cần lý do

Tai nạn giao thông giảm Theo PC08 Công an TP HCM, trong 15 ngày tổng kiểm soát, trên địa bàn TP xảy ra 12 vụ tai nạn (từ ít nghiêm trọng trở lên), làm 11 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 24 vụ (-67%), giảm 19 người chết (-63%), giảm 4 người bị thương (-40%). Trong đó, trên các tuyến đường do PC08 Công an TP HCM đảm trách xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 5 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ giảm 13 vụ (-68%), giảm 10 người chết (-53%), giảm 2 người bị thương (-33%).