"Dính" phạt 7 triệu đồng lỗi tốc độ, nữ tài xế tranh cãi "nảy lửa" với CSGT

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 20:40 PM (GMT+7)

Khi bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng lỗi vi phạm tốc độ, nữ tài xế đã tranh cãi "nảy lửa" với Trung uý CSGT trên Đại lộ Thăng Long.

Trung uý CSGT giải thích cho nữ tài xế mức xử phạt vi phạm tốc độ trên 20km/h

Trưa 23/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Km29+500 đường Đại lộ Thăng Long qua địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) hướng về trung tâm TP Hà Nội, Tổ TTKS giao thông thuộc Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Phạm Hải Nghĩa làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô BKS 29A-186x do chị Nguyễn Thị Phi N. (ở Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) điều khiển chạy qua tốc độ 85km/60km/h.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe, lập biên bản với lỗi “chạy quá tốc qui định trên 20km/h đến dưới 35km/h". Chị Nguyễn Thị Phi N. đã xem kết quả đo tốc độ, kí vào biên bản vi phạm với lỗi trên. Sau đó, chị N. hỏi Trung uý Trịnh Quốc Tuấn, cán bộ Tổ TTKS - người trực tiếp lập biên bản về mức phạt và Trung uý Tuấn trả lời mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 3 tháng theo qui định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

“Khi chị đến giải quyết xử phạt sẽ áp dụng mức xử lý chung là phạt tiền 7 triệu đồng”, Trung uý Tuấn giải đáp và lập tức, chị N. “lớn tiếng” phản pháo: "Vì sao lại xử lý mức 7 triệu đồng mà không áp dụng xử phạt 6 triệu đồng hoặc 8 triệu đồng?". Tổ TTKS đã phải tiếp tục giải thích để chị N. hiểu, không tiếp tục tranh luận.

Tiếp đó, Tổ TTKS tiến hành dừng xe ô tô 30E-345x do anh Lê Chí D. (SN 1970 ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển chạy quá tốc độ 78km/h/60km/h. Anh Lê Chí D. vui vẻ kí vào biên bản rồi tiếp tục lộ trình của mình.

Thiếu tá Phạm Hải Nghĩa cho biết, do đặc thù tuyến đường Đại lộ Thăng Long rất đẹp, không có dân cư sinh sống ven tuyến đường nên dẫn tới tâm lý chủ quan chạy quá tốc độ của các tài xế. Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng Đội CSGT số 11 thường xuyên bố trí các tổ TTKS, xử lý đối với điều khiển ô tô chạy quá tốc độ, nhằm kiềm chế TNGT trên tuyến đường này.

“Chỉ trong 1 ca công tác sáng cùng ngày (23/5), Tổ TTKS đã lập biên bản gần 10 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm chạy quá tốc độ trên tuyến đường này”, Thiếu tá Nghĩa nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Tuyên truyền và điều tra, giải quyết TNGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện tổng kiểm soát phương tiện, từ ngày 15-19/5, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, lập biên bản xử lý 7.716 trường hợp; phạt 3,2 tỷ đồng; trước GPLX 240 trường hợp, tạm giữ 652 phương tiện.

Trong đó, phát hiện xử lý 105 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; 3.023 trường hợp người điều khiển xe máy không đội MBH; 171 trường hợp không GPLX và 218 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

