Người tố CSGT Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi xe không biển số nói gì?

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 00:30 AM (GMT+7)

Thanh niên 23 tuổi tố bị CSGT Đội Tân Sơn Nhất đòi 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm chạy xe máy không biển số - theo quy định chỉ phạt 300.000 - 400.000 đồng

Tối 24-5, một lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM) xác nhận có nhận đơn tố giác của anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện tạm trú tại tỉnh Bình Dương). Đội đã yêu cầu CSGT liên quan viết tường trình; các cấp cao hơn đang làm việc, xác minh và sẽ thông tin cụ thể sau.

Cùng ngày, anh Thái Đăng Phú đã liên hệ đến Báo Người Lao Động tố giác việc bị một CSGT tên M., thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông.

Theo anh Phú, khoảng 9 giờ ngày 12-5, anh chạy xe máy (mới mua 2 hôm trước) từ Bến xe An Sương (quận 12) về đến đoạn qua Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì 2 CSGT không phải đứng chốt trên đường mà trên một xe đặc chủng ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Do xe mới mua và đang chờ cấp biển số nên anh Phú cho biết chỉ cung cấp được giấy phép lái xe và giấy biên nhận giao xe của cửa hàng bán. Tuy nhiên sau đó, CSGT thông báo lỗi xe không biển số mức phạt là 6,2 triệu đồng, nếu đóng tại chỗ thì trả lại giấy phép lái xe và cho đi ngay.

"Khi thắc mắc với CSGT tên M. lỗi vi phạm này chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng và không đồng ý đưa tiền thì tôi cùng xe được người này đưa về trụ sở đội CSGT trên đường Trần Huy Liệu" - anh Phú kể.

Khi về đội, anh Phú nói CSGT tên M. tiếp tục đòi tiền, nhưng "hạ giá" còn 6 triệu. Khi Phú nói mình làm công nhân, không có nhiều tiền thì CSGT nêu trên gợi ý nhờ bạn bè chuyển tiền qua thẻ ATM, ra ngoài rút rồi vào đưa lại.

"Tôi trả lời là giờ này bạn bè đều đi làm công ty, không có ai ở ngoài để chuyển khoản thì CSGT tên M. tiếp tục gợi ý là chuyển tiền qua tài khoản Internetbanking" - anh Phú nói.

Khi Phú trình bày rằng đâu phải ai cũng có ứng dụng Internetbanking để chuyển tiền thì CSGT đưa qua một phòng riêng không có người, lại nói lỗi không biển số phạt 5 triệu đồng, nếu đưa thì cho đi ngay.

Anh Phú tiếp tục bảo mình không có nhiều tiền như vậy thì anh M. nói mở ví cho xem. Tuy lưỡng lự nhưng sau đó anh mở hé ví và thấy có tiền, cán bộ CSGT thò tay rút luôn 4 tờ 500.000 đồng (tổng cộng 2 triệu đồng) ở ngăn ví để tiền chẵn. Theo anh Phú, CSGT nêu trên nói là lấy trước 2 triệu, đồng ý cho đưa xe về nhưng giữ giấy phép lái xe và hẹn sẽ trả lại khi đưa thêm 3 triệu đồng nữa.

Chiếc xe máy của anh Thái Đăng Phú hiện vẫn chưa có biển số

Trước khi ra về, Phú kể CSGT tên M. yêu cầu anh ký vào 1 tờ giấy nhưng không cho xem nội dung. Anh xin biên bản để đi tiếp nhằm đề phòng trường hợp bị CSGT khác bắt phạt nhưng CSGT tên M. chỉ cho số điện thoại của mình, nói nếu bị ai bắt thì gọi anh ta sẽ nói giúp.

Chiều cùng ngày, anh Phú kể sau khi liên hệ lại CSGT tên M. qua điện thoại, vị này vẫn yêu cầu phải đóng đủ tiền.

Theo anh Phú, ngày 14-5, anh mang đơn lên Thanh tra Công an TP HCM tố giác sự việc và đề nghị hỗ trợ phối hợp để bắt quả tang khi CSGT tên M. nhận số tiền 3 triệu còn lại. Nhưng sau đó, anh Phú được giới thiệu làm việc với một cán bộ của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt. Đến chiều tối cùng ngày, anh Phú được gọi xuống làm việc với Đội CSGT Tân Sơn Nhất.

Tại trụ sở, anh Phú làm việc với lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất và đề nghị trích xuất hình ảnh từ camera thì được trả lời rằng, camera chỉ lưu dữ liệu được 1 ngày nên không trích xuất được.

Sau đó, anh Phú đề nghị được gặp trực tiếp CSGT tên M. để nói chuyện. Anh M. đã ra gặp xin lỗi và mong anh Phú bỏ qua sự việc nhưng anh không chấp nhận.

CSGT tuần tra trên đường (ảnh minh hoạ)

Theo anh Phú, vấn đề gây bức xúc là sau khi trình báo, các thông tin liên quan của anh dường như bị "lộ". Tại Bình Dương - nơi anh ở trọ và ngay cả ở quê tại Hà Tĩnh, rất nhiều người tìm đến, với ý muốn "can thiệp" tác động bỏ qua vụ việc. "Nhiều người khi thấy công an tìm đến, nghĩ tôi phạm tội, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tôi cũng rất bất an"- anh Phú bày tỏ.

Thậm chí tối qua (23-5), anh Phú kể một số điện thoại lạ gọi đến xưng là dân "anh chị xã hội", đề nghị rút đơn khiến anh càng cảm thấy lo sợ hơn. "Mấy ngày nay đi làm xong tôi không dám về ngay phòng trọ và buổi sáng cũng đi làm sớm hơn bình thường vì sợ" - anh Phú kể và cho biết để tránh phiền phức, anh đã đi ở tạm một nơi khác trong khoảng thời gian này.

Theo anh Phú, anh sẽ không rút đơn và nguyện vọng là muốn vụ việc này sớm được làm sáng tỏ và xử lý theo đúng quy định.

