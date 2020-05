Thêm tổ công tác đặc biệt 140 xuống đường xử phạt vi phạm giao thông

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 07:47 AM (GMT+7)

Sau 3 ngày ra quân, Tổ công tác đặc biệt 140 của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phát hiện, xử lý hàng trăm phương tiện vi phạm giao thông.

Sau khi bị lập biên bản vi phạm lỗi không đội MBH, cô gái đi xe SH đã đội mũ trước khi lên xe

Chiều 31/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) thông tin, chỉ trong 3 ngày triển khai kiểm tra xử lý theo Kế hoạch 140 của Công an quận, các tổ công tác đặc biệt đã xử lý trên 200 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. Trong đó, chủ yếu là xe máy vi phạm, với các lỗi như không đội MBH, đèo 2-3 người, không mang theo giấy tờ…

Trước đó, vào tối 30/5, Tổ công tác đặc biệt 140 gồm các lực lượng CSGT trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý, công an phường địa bàn do Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy làm Tổ trưởng đã kiểm tra, xử lý theo Kế hoạch 140 của Công an quận trên tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên. Tổ công tác tiến hành dừng xe máy Honda SH mang BKS 30E-031.3x do Nguyễn Thị H. (SN 1995, ở Hà Nội) điều khiển vi phạm lỗi không đội MBH.

Sau một hồi gọi cứu viện “bất thành”, H. đã kí vào biên bản xử phạt tại chỗ lỗi không đội MBH với mức phạt 250.000 đồng theo quy định và đội MBH trước khi lên xe rời đi.

Tiếp đó, Tổ công tác dừng xe máy mang KBS 29X-599.4x do anh Đàm Minh H. (SN 1992, ở xã Vân Cânh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) điều khiển. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh Đàm Minh H. vi phạm mức 0,245 miligam/1 lít khí thở. Với vi phạm này, anh H. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng, tạm giữ xe máy đến 7 ngày.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn anh Đàm Minh H.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn cho biết, trong vòng hơn 1h làm nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt 140 Công an quận Cầu Giấy đã dừng trên 20 phương tiện, phát hiện và xử phạt 14 trường hợp vi phạm giao thông với các lỗi chủ yếu là không đội MBH và 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thiếu tá Lê Thế Tùng thông tin thêm, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy triển khai thí điểm 3 tổ công tác theo Kế hoạch số 140 gồm các lực lượng CSGT - trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý của Công an quận và công an địa bàn phường tiến hành cắm chốt tại một số vị trí trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, ATGT.

“Ba tổ công tác đặc biệt này sẽ dừng các phương tiện, qua đó tiến hành kiểm tra nguồn gốc phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển… Cầu Giấy là một trong những đơn vị tiên phong thí điểm mô hình này, qua đó các tổ công tác sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm về an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn quản lý", Thiếu tá Tùng cho biết.

