Miền Bắc thấp nhất 10 độ C

Ngày thứ hai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm 2-3 độ C so với hôm qua. Mẫu Sơn (Lạng Sơn), ngọn núi cao khoảng 1.500 m, nơi đón không khí lạnh đầu tiên, sáng nay xuống 10 độ C.

Hàng loạt điểm cao khác dưới 12 độ C như: Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ).

Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C. Tại Thủ đô Hà Nội, ba trạm Láng, Hoài Đức, Hà Đông 17 độ, trạm Ba Vì và Sơn Tây 18 độ C.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong mưa lạnh tháng 11/2025. Ảnh: Gia Chính

Thanh Hóa và Nghệ An đã chịu tác động của đợt không khí lạnh này, nhiệt độ hầu hết trạm đo dao động 19-20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay không khí lạnh tiếp tục mở rộng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày mai giảm một độ so với hôm nay, còn 18-19 độ C do nằm sâu trong khối không khí lạnh. Từ thứ tư, nền nhiệt mỗi ngày tăng khoảng độ, đến cuối tuần lên 23-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 như Sa Pa ngày mai 11-15 độ, sau đó tăng lên 14-21 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây mưa cho miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An. Gió mùa đông bắc cấp 2-3 trên đất liền Bắc Bộ, vùng ven biển mạnh cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m; bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tháng 10, miền Bắc xuất hiện ba đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn ngày 19/10 gần 9 độ; Tam Đảo, Sìn Hồ 12 độ C. Đợt ngày 26/10, Mẫu Sơn, Pha Đin, Đồng Văn khoảng 13 độ C.

Dự báo tháng 11, không khí lạnh có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ.