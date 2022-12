Miền Bắc rét nhất từ đầu mùa, Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất 4,5 độ C

Miền Bắc chìm trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh Hoàn Như

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (1/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Hầu hết các trạm quan trắc đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi ở vùng núi giảm còn 9-12 độ C; trung du và đồng bằng 14-16 độ C.

Một số khu vực núi cao ghi nhận nền nhiệt thấp như Đồng Văn (Hà Giang) 10,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,5 độ C…

Đặc biệt, tại Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ 4,5 độ C (thấp nhất toàn miền Bắc). Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 1/12/2022 dao động trong khoảng 15 - 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, đến trưa chiều nay, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm chậm và duy trì ở mức dưới 15 độ C; Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời chuyển lạnh cao nhất 18-21 độ C.

Trong đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Tại Trung Bộ, từ nay đến ngày 3/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt, có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

