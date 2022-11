Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã đi đến đâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tính đến 15h30 chiều nay (30/11), đợt không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu vực phí Đông Bắc của Bắc Bộ.

Nhiều nơi, nhiệt độ đã giảm khoảng 5-10 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua (29/11).

Nhiệt độ lúc 15h30, phía Đông tỉnh Cao Bằng phổ biến 16-21 độ C; Lạng Sơn 17-19 độ C, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 12-13 độ C.

Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 19-21 độ C, sâu trong đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang phổ biến 23-25 độ C.

Dự báo, không khí lạnh đang và sẽ tiếp tục tục ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ trong tối và đêm nay.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tối và đêm nay (30/11), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C; Bắc Trung Bộ 13-15 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 17-19 độ C.

Từ ngày 01-02/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 03/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 01-03/12, khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

