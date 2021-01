Miền Bắc rét “cắt da cắt thịt”, vùng núi khả năng có mưa tuyết

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 06:50 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/1), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ nay đến cuối tuần (10/1) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 9/1, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm; ngày vẫn có những khoảng nắng đan xen.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-ret-cat-da-cat-thit-vung-nui-kha-nang-co-mua-tuyet-50202181648472.htmNguồn: http://danviet.vn/mien-bac-ret-cat-da-cat-thit-vung-nui-kha-nang-co-mua-tuyet-50202181648472.htm