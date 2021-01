Miền Bắc đang giảm nhiệt nhanh, chủ động cho học sinh nghỉ học

Không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng khiến nhiều nơi ở miền Bắc giảm nhiệt nhanh, khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá trong đợt rét này.

Lần đầu tiên cảnh báo mưa tuyết trong mùa đông năm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (7/1), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa tuyết khả năng xảy ra tại vùng núi cao phía Bắc. Ảnh minh họa.

Lúc 13h chiều nay, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ giảm nhanh. Một số nơi đã tụt xuống mức rét hại như Sapa (Lào Cai) 7, 3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 8,5 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,4 độ C; thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,6 độ C…

Dự báo, tối và đêm nay (7/1), bộ phận không khí lạnh mạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm nay, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá ở vùng núi cao. Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo có mưa tuyết. Khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc các tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 9/1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó với rét đậm, rét hại

Để chủ động ứng phó với các đợt thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tăng theo dõi sát thông tin về không khí lạnh, rét đậm, rét hại để thông báo đến chính quyền các cấp, đặc biệt là người dân vùng cao để chủ động phòng chống.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, học sinh, khách du lịch, nhất là tại các trường nội trú. Trong đó, hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Các địa phương tổ chức che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người dân địa phương.

Bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống. Triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp nhân dân, trú trọng gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại...

Đối với các địa phương ven biển, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu thông báo, hướng dẫn tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tổ chức kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, công trình ven biển, nhất là các công trình đang thi công hoặc đã bị sự cố trong các trận bão, mưa lũ tháng 10-11/2020 nhưng chưa được khắc phục.

Các bộ, ngành khác chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, sạt lở và gió mạnh, sóng lớn trên biển đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.

