Miền Bắc mưa nhiều hơn, Biển Đông hứng 1-2 cơn bão trong tháng 8

Dự báo, có khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 8/2022.

Bão hoặc áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong tháng 8. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết đang ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,7 độ C.

Trên biển, trong tháng 8, có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) trên khu vực Biển Đông.

Trên đất liền, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với TBNN. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông trong tháng 8. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa (TLM) tháng 8/2022 trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-20% so với TBNN; trong đó khu vực Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 20-40%; riêng khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến thấp hơn từ 5-15%.

Nhiệt độ trung bình tháng 8/2022 trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày đầu (1-10/8/2022): Ngày 1/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác (tập trung về chiều tối, đêm và sáng). Từ ngày 2/8, rãnh áp thấp này hoạt động yếu dần, mưa giảm xuống diện vài nơi, ban ngày có nắng, có nơi có nắng nóng.

Khoảng từ ngày 5/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, cường độ mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời kỳ ba, bốn ngày đầu tháng. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TLM tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Việt Bắc và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN, các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi cao hơn từ 30-50%. Nhiệt độ trung bình tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ Băbiến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với TBNN, các nơi khác phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/8/2022): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 0,5-1 độ C. TLM trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 5-15% so với TBNN, trong đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 15-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ thấp hơn từ 5-15% so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/8/2022): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. TLM tại khu vực vùng núi phía Bắc cao hơn từ 5-15% so với TBNN, các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN, riêng khu vực Trung Bộ thấp hơn từ 15-30% so với TBNN.

