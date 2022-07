Thủy điện Hòa Bình đóng hết cửa xả đáy, Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Chủ Nhật, ngày 24/07/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sáng nay, 24/7, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện số về đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình.

Hồi 7h00 ngày 24/7/2022, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 101,40m, lưu lượng đến hồ 1.494m3/s, tổng lưu lượng xả 3.969m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hòa Bình, đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 14h00 ngày 24/7/2022.

Như vậy, từ 14h chiều nay, thủy điện Hòa Bình sẽ đóng hoàn toàn các cửa xả đáy.

Sau đợt mưa giông, Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng mới dự báo duy trì hết tuần

Trong khi đó, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay, 24/7, các tỉnh Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông cục bộ vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc đến khoảng 28/7. Từ đêm 28-31/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh vùng núi Bắc bộ đón mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc bộ nền nhiệt giảm nhẹ.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/thuy-dien-hoa-binh-dong-het-cua-xa-day-bac-bo-buoc-vao-dot-nang-nong-...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/thuy-dien-hoa-binh-dong-het-cua-xa-day-bac-bo-buoc-vao-dot-nang-nong-moi-post511684.antd