Miền Bắc sắp hứng đợt mưa to, xua tan nắng nóng ngột ngạt

Mưa dông sẽ xuất hiện xua tan nắng nóng cùng không khí ngột ngạt những ngày qua ở miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/7), vùng hội tụ gió có khả năng gây mưa đang có xu hướng thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Do đó, từ chiều tối mai (29/7) đến ngày 1/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ đêm mai (29/7) đến ngày 1/8, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội từ đêm mai (29/7) đến ngày 31/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trước khi mưa dông xuất hiện, ngày mai (29/7), miền Bắc vẫn có nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C.

Do có mưa xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng, cơ quan khí tượng cảnh báo đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ nay đến hết tháng 7 nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ đầu tháng 8, nắng nóng ở khu vực này khả năng sẽ dịu dần.

Trên khu vực Nam Trung Bộ đang hình thành một rãnh áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này nên hôm nay (28/7) đến ngày 30/7, các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối đến đêm). Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30/7-4/8, gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

