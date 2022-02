Miền Bắc đang hứng đợt rét có nền nhiệt thấp nhất trong hàng chục năm trở lại đây

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 22:47 PM (GMT+7)

Chỉ tính riêng trong tuần cuối tháng 2 của 40 năm gần đây, đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc có nhiệt độ trung bình thấp hơn trung bình nhiều năm 4-6 độ C.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại rất mạnh, được đánh giá là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Từ đêm 18/2, không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ gần sáng ngày 19/2 mưa dông cũng bắt đầu xảy ra trên khu vực Bắc Trung Bộ.

Số liệu quan trắc ghi nhận được trong ngày 19/2, Bắc Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại; sang ngày 20 và ngày 21/2 thì tình trạng rét hại xảy ra trên cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt này phổ biến 6-9 độ C, vùng núi 2-5 độ C, một số nơi vùng núi cao có mức nhiệt thấp hơn như Sa Pa 1,8 độ C, Đồng Văn 1,9 độ C, Mẫu Sơn -1 độ C, cùng với đó là hiện tượng băng giá đã xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm xuống còn khoảng 8-11 độ C. Ngoài ra, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong ngày 20 và ngày 21/2 cũng đã có sự giảm nhiệt mạnh, trời rét đậm.

Ông Hưởng cho biết thêm, thống kê số liệu nhiệt độ trung bình vào tuần cuối tháng 2 (từ 21-28/2) từ 1981 đến nay đã từng xảy ra 5 năm có chuẩn sai nhiệt độ trung bình thấp nhất trong chuỗi số liệu, lần lượt vào các năm 1996, 1985, 2000, 1983 và 1986 với chuẩn sai nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 4-6 độ C.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông. Ảnh: Hà Cương

“Theo dự báo của chúng tôi, chuẩn sai nhiệt độ trung bình tuần (từ 21-28/2/2022) tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn so với TBNN khoảng từ 4-6 độ C. Như vậy, so sánh với 5 năm có chuẩn sai thấp nhất cùng thời kỳ thì đợt rét đậm, rét hại sắp tới có khả năng có giá trị nhiệt độ trung bình thấp tương đương với giá trị trong 5 năm kể trên”, ông Hưởng nói.

Theo quan trắc nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại trạm khí tượng Láng (Hà Nội) là 8,4 độ C xảy ra ngày 20/2/2022. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đây trong tuần cuối tháng 2/1996 đã từng ghi nhận là 6,2 độ C vào ngày 21/2/1996. Như vậy, nhiệt độ này chưa phải là giá trị thấp nhất trong quá khứ.

Tuy nhiên, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu dự báo rằng, có thể đánh giá sơ bộ nhiệt độ trung bình tuần cuối tháng 2/2022 ở miền Bắc sẽ là một trong 5 năm có giá trị thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được trong cùng thời kỳ trong hơn 40 năm trở lại đây.

