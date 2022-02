Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, miền Bắc chìm trong rét buốt

Một đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/2), đợt không khí lạnh tràn về Bắc Bộ ngày 18-19/2 có cường độ ổn định.

Nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện băng giá trong đợt rét nhất từ đầu mùa đông. Ảnh: Hà Cương.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên những ngày qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, cảm giác rét buốt hơn. Nhiều đỉnh núi cao phía Bắc nhiệt độ đã giảm xuống âm độ C, xuất hiện băng giá như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang)…

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (22/2) do rãnh gió Tây suy yếu nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (22/2), không mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 22/2, không khí lạnh lại được tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng; trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến ngày 24/2.

