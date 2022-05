Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: Bị sốc, không cho con đi xa nữa!

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ phát hiện anh Chu Đức Thắng đang đi bộ, tình trạng sức khỏe yếu, nên đưa về trụ sở chăm sóc. Anh Thắng kể với công an rằng, anh vào TP HCM làm công nhân dệt bao bì. Hơn nửa tháng trước, anh bị trộm hết sạch tài sản, giấy tờ tùy thân. Do không có người thân, tiền bạc cũng hết nên anh quyết định đi bộ về Quảng Bình với quãng đường khoảng 1.200 km. Sau 15 ngày đi bộ vượt quãng đường khoảng 800 km mới đến địa phận Quảng Ngãi. Biết tình cảnh của anh nên đã hỗ trợ kinh phí, vé xe để anh Thắng về quê ở Quảng Bình an toàn.