Nam thanh niên giấu 1 tấn pháo lậu trong chuồng gà ở Long An

Sáng 3-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Lo (33 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra về tội tàng trữ hàng cấm.

Hơn 1 tấn pháo lậu cất giấu tại trại chăn nuôi. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 2-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Lập Thượng (huyện Đức Hòa) kiểm tra lưu trú tại căn nhà cho thuê thuộc xã Đức Lập Thượng, do Lo thuê để làm trại chăn nuôi gia cầm.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại nhà bếp và khu vực chuồng gà có 24 bao tải màu đỏ, kiểm tra bên trong chứa các hộp hình chữ nhật, có nhãn bằng tiếng nước ngoài nghi là pháo nổ.

Qua quá trình làm việc, Nguyễn Hoàng Lo khai nhận các bao màu đỏ bên trong chứa pháo nổ, có tổng khối lượng là 1.046,5 kg, đem cất giấu tại trại chăn nuôi, sẽ đem đi tiêu thụ vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Công an huyện Đức Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, truy xét những ai có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An trao quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho Công an huyện Đức Hòa. Ảnh: CA

Chiều 2-12, Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại quyết định khen thưởng 15 triệu đồng cho Công an huyện Đức Hòa về thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

