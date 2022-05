Tin tức 24h qua: Người đàn ông đi bộ 15 ngày từ TP HCM về Quảng Bình

Người đàn ông đi bộ 15 ngày từ TP HCM về Quảng Bình; Cưỡng chế 2 doanh nghiệp chưa nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm;... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Người đàn ông đi bộ 15 ngày từ TP HCM về Quảng Bình

Ngày 7-5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi- cho biết Công an phường Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng Trạm CSGT Đức Phổ vừa hỗ trợ người đàn ông đi bộ từ TP HCM về quê Quảng Bình an toàn.

Theo Công an thị xã Đức Phổ, chiều 6-5, trong lúc đang làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường Phổ Vinh phát hiện trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ có 1 người đàn ông mang ba lô, đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Anh Chu Đức Thắng được Công an phường Phổ Vinh cùng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền về quê an toàn. Ảnh: Trạm CSGT Đức Phổ

Qua thăm hỏi, người này cho biết ông tên Chu Đức Thắng (37 tuổi, quê xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Theo lời kể của anh Thắng, cách đây khoảng nửa tháng, trong lúc nghỉ trưa, anh bị trộm lấy hết tài sản cùng giấy tờ tùy thân nên quyết định về quê.

Không có tiền, anh Thắng quyết tâm đi bộ về quê. Sau nhiều ngày đi bộ, hằng đêm nghỉ tạm dưới hiên của các nhà dân, công trình ven đường và được người dân cho lương thực, nước uống, anh Thắng ra đến Quảng Ngãi. Tại đây, anh Thắng may mắn được Công an phường Phổ Vinh cùng lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền thuê xe để về quê. Đến sáng 7-5, anh Thắng đã về quê an toàn.

Chưa nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế

Cục Thuế TP HCM vừa ban hành quyết định cưỡng chế hai công ty trúng đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đối với số tiền sử dụng đất phải nộp đợt 1, do quá thời hạn 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế quyết định cưỡng chế hai doanh nghiệp chưa nộp tiền trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm

Theo đó, trong số hơn 7.800 tỉ đồng phải nộp, cơ quan thuế quyết định cưỡng chế số tiền phải nộp của đợt 1 là hơn 3.900 tỉ đồng (lệ phí trước bạ vào 50% số tiền sử dụng đất). Quyết định này đồng thời được cơ quan thuế gửi đến một số ngân hàng để phối hợp thực hiện.

Trước đó, cuối tháng 4-2022, Công ty CP Sheen Mega và Công ty CPDream Republic có hứa nộp 100 tỉ đồng vào ngân sách trước ngày 30-4 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Hiện tại, cơ quan thuế phạt tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày đối với hai doanh nghiệp này, số tiền phạt hơn 2 tỉ đồng/ngày.

Truy tố cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án bán rẻ 43 ha "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Theo đó, ông Trần Văn Nam - cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, hàng loạt cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng bị truy tố, trong đó có ông Phạm Văn Cành (cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy), Trần Thanh Liêm (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Thanh Trúc (phó chủ tịch UBND tỉnh)…

Ông Trần Văn Nam (ảnh nhỏ) và khu “đất vàng” liên quan đến vụ án. Ảnh: KHẢ DOANH

Trước đó, vào năm 2012, ông Trần Văn Nam với cương vị phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao khu đất 43 ha và 145 ha cho Tổng công ty 3-2 theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, các bị can là lãnh đạo Cục Thuế và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh lại tham mưu, đề xuất áp dụng đơn giá từ năm 2006 để thu tiền sử dụng đất. Ông Nam nhận thức được đề xuất này trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện.

Hành vi của các bị can gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 761 tỉ đồng.

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 2 gồm Uỷ viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Sỹ Quang, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến đã tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, Bình Thạnh trước kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị 2) tiếp xúc cử tri sáng 7/5

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thanh Loan (phường 27, quận Bình Thạnh) bày tỏ bức xúc về vụ việc vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Theo cử tri Loan, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuyên tạc, xúc phạm, chửi bới nhiều cá nhân, kể cả quan chức trong thời gian dài; tố cáo nghệ sĩ ăn chặn từ thiện khiến các ngành chức năng mất nhiều công sức, tiền của xác minh sự việc.

Bà Hằng còn dùng mạng xã hội nhằm lôi kéo hàng trăm người, gây mất lòng tin trong nhân dân. Một số người am hiểu về pháp luật còn tham gia hỗ trợ, livestream cùng bà Hằng chửi bới, vu khống nhiều cá nhân. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Cử tri Loan bức xúc và đề nghị xem xét, xử lý nghiêm những người liên quan đến hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng.

