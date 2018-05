Mẹ mang bầu và con gái 15 tháng tuổi bị bỏng gas thương tâm

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 08:07 AM (GMT+7)

Khuya ngày 17-5, thông tin từ Bệnh Viện (BV) Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bé gái 15 tháng tuổi (ngụ Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2-3 với trên 40% diện tích cơ thể.

Cách lúc nhập viện 1 ngày, trong lúc vừa ẵm bé, người mẹ vừa nấu ăn thì bếp gas lớn bị rò rỉ khí gas gây cháy, bên cạnh có 3 bình gas mini. Người mẹ nhanh chóng ẵm bé chạy ra khỏi nhà, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì 3 bình gas mini phát nổ làm bé bị bỏng nặng, gần như tất cả đồ đạc trong nhà cũng đều hư hại.

BS Nguyễn Hiền, Phòng Chỉ đạo tuyến BV Nhi Đồng 2 cho biết, tình trạng bỏng của bé khá nặng, tiên lượng về sức khoẻ là rất dè dặt. Bé bị vết bỏng lửa, diện tích lớn, vùng đầu mặt, 2 tay và vùng cổ, ngực.

Được biết, gia đình em có hoàn cảnh tương đối khó khăn, hiện tại em đang điều trị tại phòng cấp cứu khoa bỏng BV viện Nhi Đồng 2. Mẹ bé là chị : T.T.T.Vân, 29 tuổi, cũng bị bỏng nặng 56% diện tích cơ thể, đang được điều trị tích cực tại khoa Bỏng BV Chợ Rẫy. Nghiêm trọng hơn khi chị lại đang mang thai được 4 tháng.

Em bé đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các trường hợp bỏng do gas vì bất cẩn gây cháy, nổ khí gas, bình gas vẫn là những ca tai nạn sinh hoạt thường xuyên mà bệnh viện các nơi vẫn tiếp nhận. Sự việc này một lần nữa lại cho thấy, những hiểu biết về công tác phòng chống cháy nổ do gas, cấp cứu khi không may gặp tai nạn bỏng do gas, gây ra là vô cùng cần thiết.

Ngoài ra, mối lo ngại về việc sử dụng tuỳ tiện những thiết bị gas dân dụng, mà phổ biến nhất là bình gas mini tại các gia đình dù đã được truyền thông nói nhiều nhưng số vụ tai nạn này vẫn chưa giảm.

Trong đó, một nguyên tắc quan trọng khi sử dụng gas trong gia đình là sử dụng các thiết bị gas phải hết sức cẩn thận, kiểm tra định kì các thiết bị, với bình gas mini chỉ được sử dụng 1 lần không được phép chiết nạp, sử dụng lại...