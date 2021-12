Luật quy định thế nào về sở hữu bản ghi âm Quốc ca?

Bộ VH-TT&DL cần xác lập quyền liên quan cho Quốc ca Bộ VH-TT&DL cần xác lập quyền liên quan cho nhiều bản ghi âm bài hát Quốc ca chính thức để tiện sử dụng sau này (bằng cách đề nghị các đơn vị chuyển giao lại quyền sở hữu cho Nhà nước các bản ghi âm đã có hoặc làm nhiều bản ghi âm mới) để phục vụ cho lợi ích chung của người dân. Đồng thời, những cơ quan có thẩm quyền nên có những thông báo kịp thời cho các nền tảng số (YouTube…) về việc xác lập quyền này, đảm bảo thực thi pháp luật quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Tóm lại, những quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan là rất phức tạp. Việt Nam là thành viên của khá nhiều công ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật SHTT. Việc có những lúng túng trong thực thi quyền tác giả, quyền liên quan là không thể tránh khỏi. Giải pháp tốt nhất là tiến hành thương lượng với các bên có liên quan theo đúng quy định của pháp luật trước khi áp dụng các biện pháp chế tài và có những hướng dẫn cụ thể đối với dạng tác phẩm thuộc về Nhà nước và công chúng. TS NGUYỄN THÁI CƯỜNG, Khoa luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM Quốc ca Việt Nam đã có bản chuẩn trên Internet toàn cầu Tối 7-12, trả lời trên chinhphu.vn, TS Nguyễn Công Hóa, nguyên Trưởng Ban quản lý Dự án website Chính phủ (tiền thân của cổng thông tin điện tử Chính phủ hiện nay), cho biết: Website Chính phủ đã được Bộ VH-TT&DL chính thức chuyển giao, công bố chính thống Quốc ca Việt Nam trên mạng Internet toàn cầu. Theo TS Nguyễn Công Hóa, đây là một trong các dữ liệu chính thức về nước, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet, gồm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Tuyên ngôn cũng như các văn bản pháp luật… Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đều có thể sử dụng bản ghi chính thức này trên cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật tại đường dẫn. Đây là bản ghi Quốc ca chuẩn mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí. Trong thông tin phát đi ngày 7-12, Bộ VH-TT&DL cho biết ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ VH-TT&DL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ, phát huy giá trị của quốc ca. Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật. Bộ VH-TT&DL yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam. Về việc phổ biến Quốc ca đã bị ngăn chặn, cụ thể là tắt tiếng trên nền tảng YouTube, Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để đưa ra hướng xử lý. Tuy nhiên, có bốn câu hỏi rất cần được Bộ VH-TT&DL trả lời cho công luận: - Quốc ca do Nhà nước Việt Nam là chủ sở hữu, Bộ VH-TT&DL là cơ quan chủ quản quản lý, những đơn vị làm bản ghi có phải xin phép bộ hay không? - Nếu không xin phép thì Bộ có trách nhiệm giải quyết như thế nào? Yêu cầu gì đối với những tổ chức đã đăng ký bản quyền? - Hiểu như thế nào là hành vi cản trở Quốc ca? - Hiện có hai đơn vị nhận có bản quyền bản ghi Quốc ca trên YouTube là BH Media (do Hồ Gươm Audio ủy quyền) và Marco Polo (Mỹ), vậy Bộ có cấp phép cho hai đơn vị này không? VIẾT THỊNH Đại hội thể thao quốc tế lấy bản thu âm Quốc ca Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao Liên quan đến việc bản thu âm Quốc ca Việt Nam được phát lâu nay khi đoàn thể thao Việt Nam tham dự các đại hội thể thao quốc tế như: SEA Games, Asiad, Olympic… được lấy từ nguồn nào? Trả lời việc này, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nói: "Ban tổ chức các đại hội thể thao quốc tế thường thông qua Đại sứ quán Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tại quốc gia đăng cai đại hội để lấy băng thu âm bản quốc ca Việt Nam. Sau đó ban tổ chức đại hội sẽ gửi cho Ủy ban Olympic quốc gia Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội để nghe và xác nhận lại một lần nữa. Ban tổ chức các đại hội thể thao quốc tế làm việc rất chặt chẽ thông qua con đường ngoại giao và Ủy ban Olympic quốc gia". Còn thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết nhạc Quốc ca sử dụng trong nghi thức chào cờ trước trận tuyển Việt Nam - Lào tại AFF Cup 2020 được Ban tổ chức AFF Cup 2020 lấy nguồn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là nhạc Quốc ca của Việt Nam do VFF cung cấp bản chuẩn, được VFF lấy từ cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (chinhphu.vn).